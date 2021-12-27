Відповідну постанову опублікувало Міністерство торгівлі і Національна комісія з питань розвитку і реформ Китаю. Зазначається, що іноземні фізичні особи і організації зможуть інвестувати винятково у виробництво легкових авто з 1 січня 2022 року.

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Що відомо про обмеження іноземних інвестицій у Китаї

У Китаї діють обмеження або повні заборони на іноземні інвестиції у певні галузі діяльності на території країни. Наразі вони поширюються на 31 сферу промисловості і бізнесу, зокрема на виробництво і розповсюдження фільмів, а також тютюнових виробів.

У сфері медицини іноземні організації змушені створювати спільні підприємства з місцевими партнерами, котрі зазвичай повинні володіти контрольним пакетом акцій таких компаній.

Іноземна власність у китайській автомобільній промисловості з наступного року стане можливою. Імовірно, таким чином комуністична влада прагне розвинути внутрішній ринок виробництва легкових авто на тлі останніх успіхів у цій галузі своїх конкурентів – Японії та США.

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Втім, чи захочуть іноземні інвестори вкладати гроші у китайське виробництво авто, покаже час. Нагадаємо, що цьогоріч комуністична влада чинила тиск на вітчизняні технологічні компанії, через що їхні акції стрімко втратили вартість.