Спортсмен розкритикував мільярдера за те, що він відкрив автосалон Tesla у Сіньцзяні, де тривають утиски уйгурів. Разом з тим головного спонсор НБА Nike баскетболіст звинуватив у "сучасному рабстві" на території Китаю.

До теми "Підтримує геноцид мусульман": Tesla розкритикували за відкриття автосалону у Сіньцзяні

Критика Ілона Маска і компанії Nike

Зірка НБА "не міг повірити", що Ілон Маск відкрив автосалон у Сіньцзяні, де утиски мусульманських меншин правозахисні організації зараз прирівнюють до геноциду.

Китай купує мовчання, і нещодавно купив Ілона Маска,

– заявив баскетболіст.

Крім того, Фрідом вважає, що суперзірка НБА Леброн Джеймс був одним із багатьох спортсменів, які не хотіли засуджувати порушення прав людини у Китаї. Джеймс начебто мовчав, тому що НБА і бренд Nike, який він представляє, мають великі економічні інтереси у комуністичній країні.

До слова, Фрідом закликав усіх спортсменів не мовчати і висловлювати свою точку зору, щоб досягнути змін. Баскетболіст зазначив, що дипломатичний бойкот зимових ігор у Китаї з боку США, Великої Британії і Австралії є "хорошим, але недостатнім кроком". Фрідом наголосив, що мораль і людські цінності є важливішими, ніж спортивні медалі.