Влада Китаю готується накласти рекордний штраф на компанію Alibaba, яка працює у сфері електронної комерції. Чому такий великий штраф та які його причини, читайте на Бізнес 24.

Влада Китаю розглядає можливість накласти на компанію Alibaba штраф, який перевищує 975 мільйонів доларів. Саме таку суму заплатила Qualcomm Inc. у 2015 році за антиконкурентну практику. І це дотепер є найбільшим в історії Китаю штрафом.

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Чому Китай проти Alibaba

Джек Ма, один з найбагатших людей Китаю та засновник компанії, під час заходу в Шанхаї розкритикував банківську систему своєї країни. З того часу китайський уряд як ніколи уважно вивчає його бізнес.

Пекін вже кілька місяців пильно спостерігає і за дочірньою компанією Ant Group Co. Влада рішуче критикує Ant, яку вважає ризиком для фінансової системи країни, і закликає фінтех-компанію внести зміни у свою діяльність.

Влада Китаю не має на меті розчавити Alibaba. Хочуть максимально відокремити компанії від свого засновника Джека Ма та зблизити її з китайським урядом.

Як Джек Ма зник на 3 місяці

Джек Ма майже три місяці не з'являвся на публіці та у соцмережах після того, як розкритикував державну фінансову систему та виступив за реформи.

Але у січні 2021 року він провів відеозустріч. Цікаво, що акції його компанії одразу виросли на 5%.