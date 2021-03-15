Китай може оштрафувати Alibaba на мільярд доларів: за що карають інтернет-гіганта
Влада Китаю готується накласти рекордний штраф на компанію Alibaba, яка працює у сфері електронної комерції. Чому такий великий штраф та які його причини, читайте на Бізнес 24.
Джерело:The Wall Street Journal
Влада Китаю розглядає можливість накласти на компанію Alibaba штраф, який перевищує 975 мільйонів доларів. Саме таку суму заплатила Qualcomm Inc. у 2015 році за антиконкурентну практику. І це дотепер є найбільшим в історії Китаю штрафом.
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Чому Китай проти Alibaba
Джек Ма, один з найбагатших людей Китаю та засновник компанії, під час заходу в Шанхаї розкритикував банківську систему своєї країни. З того часу китайський уряд як ніколи уважно вивчає його бізнес.
Пекін вже кілька місяців пильно спостерігає і за дочірньою компанією Ant Group Co. Влада рішуче критикує Ant, яку вважає ризиком для фінансової системи країни, і закликає фінтех-компанію внести зміни у свою діяльність.
Влада Китаю не має на меті розчавити Alibaba. Хочуть максимально відокремити компанії від свого засновника Джека Ма та зблизити її з китайським урядом.
Як Джек Ма зник на 3 місяці
Джек Ма майже три місяці не з'являвся на публіці та у соцмережах після того, як розкритикував державну фінансову систему та виступив за реформи.
Але у січні 2021 року він провів відеозустріч. Цікаво, що акції його компанії одразу виросли на 5%.
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