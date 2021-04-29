Закриті кінотеатри та перебої у виробництві фільмів і телепередач сплутали фінансові плани найбільшої у світі компанії із виробництва іграшок –Hasbro, попри підвищений попит на ігрові набори Play-Doh та іграшкову зброю бренду Nerf.

Компанія Hasbro за кілька місяців до початку глобальної пандемії Covid-19 завершила поглинання Entertainment One. Вартість угоди з придбання однієї із найбільших у світі компаній, що займається переважно купівлею, розповсюдженням та виробництвом фільмів, музики та телевізійних серіалів, склала 4 мільярди доларів.

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Коментуючи невтішні фінансові показники першого кварталу минулого року у Hasbro основними причинами зменшення прибутку називали масове закриття кінотеатрів, оскільки загальний дохід зріс лише на 1 відсоток до 1,11 мільярда доларів, що виявилося нижчим за очікування аналітиків.

У компанії повідомили про намір підвищити ціни на іграшки та ігри у цьому році, аби компенсувати зростання вартості деяких видів сировини.

Компанія Hasbro, вартість якої оцінюється у майже в 14 мільярдів доларів, веде свою історію від Генрі, Хіла і Германа Гассенфельдів, які заснували фірму в Род-Айленді в 1923 році. Впродовж останніх років виробник іграшок активно намагається розширити свій бізнес у сфері розваг.

Проте, навіть попри підвищення котирування акцій компанії за останні дні, у понеділок увечері Hasbro оголосила про плани продати музичний підрозділ Entertainment One американській інвестиційній групі компаній Blackstone за 385 мільйонів доларів.

Позитивну динаміку має лише підрозділ франчайзингових брендів компанії, що включає такі бренди як Monopoly, Nerf і Transformers. У цій сфері діяльності Hasbro зростання прибутків становило 24 відсотки до 491,5 мільйона доларів.

Єдині прибуткові бренди Hasbro у минулому році / Фото 24 канал

Натомість значно гірша ситуація для Hasbro у сегменті телебачення, кіно та розваг. Падіння дохідної частини за цим напрямком склало майже 34 відсотки до 194,3 мільйона доларів.