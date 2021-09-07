Ошукали понад 200 українців: кіберполіція викрила інтернет-магазини, які продавали підробки

Кіберполіція Києва та співробітники столичного главку викрили мережу онлайн-магазинів, яка продавала фальсифіковану техніку відомих світових брендів, зокрема Apple. Шахрайську діяльність організували три мешканці столиці.

Горе-бізнесмени створили близько 10 онлайн-магазинів, де розміщували оголошення про продаж техніки, видаючи підробки за оригінал. Фальсифікат та коробки шахраї замовляли з Китаю.

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Схема шахраїв

За допомогою спеціального обладнання шахраї виготовляли копії наліпок з ідентифікаційними номерами оригінальної продукції. Під час перевірки на вебресурсах виробників, показувало дійсність таких серійних номерів у базах компаній. За попередніми даними, від дій зловмисників постраждало понад 200 громадян. Встановлюється сума збитків, завдана потерпілим.

Обшуки кіберполіції

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів, а також в офісному та складському приміщеннях. Поліцейські вилучили:

готові поштові посилки;

ноутбуки;

планшети;

принтер для чеків;

понад 100 мобільних телефонів та 2 тисячі коробок до них;

500 пар навушників;

кабелі для зарядних пристроїв;

корпуси мобільних телефонів;

фени;

банківські картки;

обладнання для друку IMEI;

станок для гравіювання надписів на продукції;

понад 2 мільйони гривень готівки.

Що вилучила кіберполіція: дивіться відео

Що загрожує шахраям

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Якщо вину фігурантів доведуть, їм може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо оголошення шахраям про підозру.