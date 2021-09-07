Ошукали понад 200 українців: кіберполіція викрила інтернет-магазини, які продавали підробки

7 вересня 2021 , 13:17
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Джерело:

Кіберполіція

Кіберполіція Києва та співробітники столичного главку викрили мережу онлайн-магазинів, яка продавала фальсифіковану техніку відомих світових брендів, зокрема Apple. Шахрайську діяльність організували три мешканці столиці.

Горе-бізнесмени створили близько 10 онлайн-магазинів, де розміщували оголошення про продаж техніки, видаючи підробки за оригінал. Фальсифікат та коробки шахраї замовляли з Китаю.

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Схема шахраїв

За допомогою спеціального обладнання шахраї виготовляли копії наліпок з ідентифікаційними номерами оригінальної продукції. Під час перевірки на вебресурсах виробників, показувало дійсність таких серійних номерів у базах компаній. За попередніми даними, від дій зловмисників постраждало понад 200 громадян. Встановлюється сума збитків, завдана потерпілим.

Обшуки кіберполіції

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів, а також в офісному та складському приміщеннях. Поліцейські вилучили:

  • готові поштові посилки;
  • ноутбуки;
  • планшети;
  • принтер для чеків;
  • понад 100 мобільних телефонів та 2 тисячі коробок до них;
  • 500 пар навушників;
  • кабелі для зарядних пристроїв;
  • корпуси мобільних телефонів;
  • фени;
  • банківські картки;
  • обладнання для друку IMEI;
  • станок для гравіювання надписів на продукції;
  • понад 2 мільйони гривень готівки.

Що вилучила кіберполіція: дивіться відео

Що загрожує шахраям

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Якщо вину фігурантів доведуть, їм може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо оголошення шахраям про підозру.

Автор: Сергій Зятюк