Горе-бізнесмени створили близько 10 онлайн-магазинів, де розміщували оголошення про продаж техніки, видаючи підробки за оригінал. Фальсифікат та коробки шахраї замовляли з Китаю.
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Схема шахраїв
За допомогою спеціального обладнання шахраї виготовляли копії наліпок з ідентифікаційними номерами оригінальної продукції. Під час перевірки на вебресурсах виробників, показувало дійсність таких серійних номерів у базах компаній. За попередніми даними, від дій зловмисників постраждало понад 200 громадян. Встановлюється сума збитків, завдана потерпілим.
Обшуки кіберполіції
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів, а також в офісному та складському приміщеннях. Поліцейські вилучили:
- готові поштові посилки;
- ноутбуки;
- планшети;
- принтер для чеків;
- понад 100 мобільних телефонів та 2 тисячі коробок до них;
- 500 пар навушників;
- кабелі для зарядних пристроїв;
- корпуси мобільних телефонів;
- фени;
- банківські картки;
- обладнання для друку IMEI;
- станок для гравіювання надписів на продукції;
- понад 2 мільйони гривень готівки.
Що вилучила кіберполіція: дивіться відео
Що загрожує шахраям
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Якщо вину фігурантів доведуть, їм може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо оголошення шахраям про підозру.