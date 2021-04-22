Кібербезпека: так само важливо, як замок на дверях

Джерело:24 канал
Кількість кібератак у світі, як і їхні масштаби, зростає шаленими темпами. Що потрібно зробити, щоб захистити дані компанії та клієнтів, які їй довіряють?
Першу у світі DDoS-атаку пережила компанія Panix, один із найстаріших постачальників інтернет-послуг, 1996 року. Відтоді кібердиверсії стали щоденною реальністю. За прогнозами Cisco, до 2023 року загальна кількість DDoS-атак зросте вдвічі – з 7,9 мільйона, зафіксованих 2018 року, до 15 мільйонів!
Зверніть увагу Що робити з даними, щоб вони заробляли бізнесу гроші
DDoS-атаки призводять до переривання ІТ-послуг, що коштує компаніям від 300 тисяч до більш як 1 мільйона доларів на годину.
Сьогодні з кібератаками стикаються 2 з 3 компаній. Глобальні збитки від кібератак, завдані бізнесу в усьому світі лише 2019 року, розробник антивірусного програмного забезпечення McAfee оцінив у трильйон доларів. А Cybercrime Magazine прогнозує, що вже 2025 року фінансова шкода від DDoS-диверсій сягне 10,5 трильйона доларів.Довірте захист свого бізнесу професіоналам. Сервіс AntiDDoS від Київстар Бізнес постійно моніторить трафік, розпізнає аномалії та ефективно протидіє DDoS-атакам різних рівнів.
Мабуть, кожен із нас ставав жертвою кіберзловмисників. Чиюсь електронну пошту зламували, хтось завантажував програму з вірусом, а в когось викрадали сайт. Ось кілька прикладів того, що здатні спричинити хакери та їхні програми.
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2017 року три китайських провайдери оголосили справжню війну компанії Google. Пів року тривали атаки на тисячі IP-адрес, досягши історичного максимуму – 2,5 терабіта на секунду! Ця кібератака стала наймасштабнішою у світі, але Google все-таки зумів її припинити без втрати клієнтських даних.
Попри одночасне націлення на тисячі наших ІР (імовірно, з метою оминути автоматизований захист), атака не дала результатів,
– повідомили тоді в Google.
У лютому 2020 року від гігантської DDoS-атаки постраждав лідер у сфері хмарних обчислень Amazon Web Services. Кіберзлочинці збільшили обсяг даних на IP-адресу компанії у 56 – 70 разів! Атака тривала три дні, досягши максимуму у 2,3 терабайта на секунду. Якби AWS не подбала заздалегідь про захист, її збитки сягнули б величезних сум, а головне – вона втратила б довіру клієнтів.
Під час диверсії проти Amazon Web Services як кіберзброю було використано CLDAP. Глянувши на графік нижче, ви зрозумієте, чому від атак такого типу конче потрібно перестрахуватись українським компаніям.
Щоб захистити свій сайт, експертові з кібербезпеки Браяну Кребсу довелося самому застосувати знання, якими він ділиться з інтернет-аудиторією. На блог Кребса через ботнет Mirai було здійснено DDoS-атаку, що на максимумі перевищила 620 гігабітів на секунду.
DDoS-диверсія проти Браяна Кребса вважалася б найбільшою станом на 2016 рік, якби незабаром французький хостинг-провайдер OVH не повідомив про атаку потужністю 1 терабіт на секунду. Її було здійснено більш ніж через 152 тисяч IoT-пристроїв, у тому числі камер спостереження та відеореєстраторів, також інфікованих черв'яком Mirai.
Кібератака на Dyn складалася з багатьох DDoS-атак, націлених на системи, якими оперує компанія. Користувачі цього DNS-провайдера в Європі та Північній Америці втратили доступ, зокрема, до GitHub, HBO, Twitter, Reddit, PayPal, Netflix та Airbnb.
Ботнет Mirai інфікував велику кількість пристроїв, під'єднаних до інтернету, у тому числі принтери та камери. У результаті провайдера бомбардували десятки мільйонів запитів із величезної кількості IP-адрес. Навантаження на систему склало 1,2 терабіта на секунду.
12 березня 2012 року хвиля DDoS-атак накрила шість американських банків: Bank of America, JPMorgan Chase, US Bank, Citigroup, Wells Fargo та PNC Bank. Щойно службам захисту вдавалося відбити одну кібератаку, як злочинці запускали іншу. І вони таки пробили захист, завдавши банкам серйозних фінансових та репутаційних збитків. Атаки пов’язують із палестинським збройним формуванням Izz ad-Din al-Qassam Cyber Fighters.
Захисту від кіберзлочинців потребують абсолютно всі структури – від маленьких стартапів до держустанов та бізнес-корпорацій. Київстар, будучи найбільшим в Україні оператором зв’язку, розуміє цю потребу, як ніхто інший. Адже йому довірили свої дані 26 мільйонів користувачів. Тож Київстар Бізнес пропонує корпоративним клієнтам послугу захисту від DDoS-атак – сервіс AntiDDoS, ефективність якого компанія перевірила на власних IT-системах та мережі.
AntiDDoS – захист від кіберзагроз / Фото Київстар
У наш час захист від кіберзагроз – це невід’ємна складова розбудови бізнес-процесів компанії. Адже можна скільки завгодно часу приділяти стратегії розвитку, упроваджувати нові методи заради збільшення прибутків – і за мить утратити все через блокування робочих ресурсів зловмисниками. Київстар знає, як протистояти таким загрозам, і допомагає клієнтам захищати від них бізнес,
– розповідає директор із розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір.
Варте уваги Час, гроші та можливості: що ще можна отримати, позбувшись паперу
Підключити AntiDDoS можна до наявного інтернет-каналу від Київстар. Упродовж 14 – 30 днів після підключення сервіс "вивчатиме" трафік клієнта, щоб надалі використовувати отримані дані для постійного моніторингу. Вашій компанії не потрібно наймати відділ ІТ-спеціалістів, які забезпечуватимуть їй кіберзахист, – доручіть його досвідченим фахівцям із Київстар.