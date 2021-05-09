Кібератака зупинила роботу найбільшої трубопровідної системи США

Оператор найбільшого бензопроводу в США припинив роботу ввечері п'ятниці після евентуальної атаки з використанням програми-вимагача (ransomware). Ця подія загрожує потрясти енергетичні ринки та порушити постачання газу і дизельного палива на Східне узбережжя США.

Компанія Colonial Pipeline працює над відновленням операцій і найняла сторонню фірму з кібербезпеки для проведення розслідування.

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Що відомо про Colonial Pipeline Компанія є найбільшою в США трубопровідною системою нафтопереробних продуктів і може транспортувати понад 3 мільйони барелів бензину, дизельного та реактивного палива між узбережжям Мексиканської затоки та районом Нью-Йорка. Трубопровід Colonial є ключовою артерією для східної половини США. Це основне джерело бензину, дизельного і реактивного палива для Східного узбережжя, його пропускна здатність становить близько 2,5 мільйонів барелів на день з Техасу до Північної Кароліни та ще 900 000 барелів на день до Нью-Йорка.

Схема трубопроводу Colonial Pipeline / Фото The Progressive Pulse

Правоохоронні та інші федеральні органи США були проінформовані про інцидент, йдеться в заяві компанії, яку було оприлюднено ввечері п'ятниці. У суботу компанія не відповідала на телефонні дзвінки та електронні листи ЗМІ із проханням отримати додаткові коментарі, і не надала ніяких даних про те, коли трубопровід може відновити роботу.

За словами Аллана Ліска, старшого аналітика з питань загроз компанії Recorded Future, яка займається кібербезпекою, атака була здійснена за допомогою програми-вимагача під назвою DarkSide.

Загрози хакерських атак зростають

– програма-вимагач, програма-шантажист — це тип шкідливої програми, який злочинці встановлюють на ваших комп'ютерах. Програми, які вимагають викуп, надають злочинцям можливість віддалено заблокувати ваш комп'ютер. Суми викупів можуть становити від декількох сотень доларів до мільйонів доларів у криптовалюті.

Загрози хакерських атак на найважливіші об'єкти інфраструктури зростають, що спонукало Білий дім розробити план щодо підвищення безпеки комунальних підприємств та їх постачальників. Трубопроводи викликають особливе занепокоєння, оскільки вони відіграють центральну роль у багатьох сферах економіки США.

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Трубопровід Colonial Pipeline / Фото Oilprice

Ця атака трапилась в той момент, коли енергетична промисловість США готується до літніх подорожей і підвищення попиту на паливо, у зв'язку з ослабленням економічних обмежень, пов'язаних з пандемією. Цей інцидент – неприємне нагадування про те, як у 2018 році кібератака вивела з ладу системи зв'язку декількох американських операторів газопроводів.