У поліції не повідомляють, скільком високопоставленим представникам компанії оголошено про підозру. Міністр внутрішніх справ округу Мадхья-Прадеш Нарротам Мішра наполягає, що Amazon не співпрацює зі слідством.

Читайте також Атаки кожні 39 секунд: як убезпечитися від кіберзлочинців

Реакція Amazon

В Amazon заявили, що допомагають у розслідуванні індійської поліції. За словами представників Amazon India, у їхнього підрозділу компанії "висока планка", і за контрактом посередники amazon.in зобов'язані дотримуватись всіх законодавчих вимог країни.

Якщо ми фіксуємо подібні злочини з боку посередників, то вживаємо жорстких заходів. Ми гарантуємо активну співпрацю і підтримку правоохоронцям у цій справі, готові надати всі необхідні документи та матеріали,

– мовиться у зверненні Amazon India.

Зверніть увагу! Індія – ключовий закордонний ринок Amazon. Американський гігант електронної комерції інвестував понад 6,5 мільярдів доларів у розвиток своєї компанії на території країни.

До слова, за попередніми даними індійської поліції, через сайт Amazon було реалізовано близько 1 тони марихуани на загальну суму 148 тисяч доларів. Зловмисники буцімто продавали наркотики під виглядом сухого листя стевії (рослини роду айстрових).