Керівник компанії звільнив одразу 900 співробітників одним дзвінком у Zoom: промовисте відео

Директор американської іпотечної компанії Better.com Вішал Гарг звільнив одразу 900 співробітників одним дзвінком у Zoom. Така поведінка керівника обурила колектив і мережу.

Свій вчинок Гарг пояснив зміною ринку, потребою компанії ефективно розвиватись та підвищити продуктивність. Раніше одіозний директор Better.com розсилав працівникам електронні листи, де називав їх "надто повільною купкою дельфінів".

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Керівник звільнив 900 співробітників компанії

Вішал Гарг запевнив, що це другий випадок у його кар'єрі, коли йому доводиться скорочувати команду. Він також повідомив працівникам, що раніше плакав, коли когось звільняв.

Однак користувачі соцмереж розкритикували поведінку боса у відео, назвавши промову "холодною", "різкою" та "жахливою", особливо напередодні Різдва.

Якщо ви запрошені до цієї зустрічі (у Zoom – ред. 24 канал), то потрапили до групи "нещасливчиків", яких звільнено,

– заявив Гарг у відео.

Директор Better.com звільнив 900 співробітників компанії: дивіться відео

Те, що найбільше обурило мережу та звільнених співробітників, – Гарг зачитував текст з нотаток, "безсердечно" та беземоційно. Раніше стиль управління директора компанії також критикували.

Чому керівник звільнив 900 працівників

У своєму відеозверненні Гарг не згадував про залучені інвестиції у розмірі 750 мільйонів доларів, які Better.com отримала від японського Softbank за тиждень до доленосного для 900 людей дзвінка у Zoom.

Фінансовий директор компанії Кевін Раян зазначив, що масове звільнення і скорочення витрат на зарплатний фонд – частина стратегії задля виходу на "розвинений іпотечний ринок".

Зазначається, що масове скорочення команди відбувається на тлі майбутнього виходу Better.com на фондову біржу через злиття з компанією-оболонкою (SPAC).

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До слова, у британському Інституті дипломованого менеджменту заявили, що у Великій Британії такий спосіб звільнення працівників є незаконним. "Якщо у США таке дозволено, це не означає, що так треба робити", – зазначила експертка з трудового права Енн Франкі.

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