Казахський Kaspi купує український "БТА Банк"

Казахський необанк Kaspi подав документи до НБУ для отримання дозволу на придбання АТ "БТА Банк". Компанія вже активно набирає команду, зокрема, членів наглядової ради.

У Національному банку України підтвердили отримання відповідного пакету документів від казахської компанії. Раніше Антимонопольний комітет України вже дозволив Kaspi придбати "БТА Банк".

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Вихід казахського Kaspi на український ринок

Kaspi уклала договір купівлі-продажу з АТ "БТА Банк" ще наприкінці жовтня 2021 року. Фінустанова потрібна іноземній компанії, щоб отримати банківську ліцензію в Україні. Сторони планують закрити угоду у першому півріччі 2022 року.

Раніше казахська компанія вже придбала український платіжний сервіс Portmone. Угоду у липні 2021 року оцінювали у 10 – 20 мільйонів доларів.

Крім того, Kaspi розглядала можливість придбання українського маркетплейсу Rozetka. Однак ритейлер повідомив журналістам 24 каналу, що жодних переговорів про продаж вони не ведуть.

Нагадаємо, що придбати один з українських банків заради ліцензії планує й державна Укрпошта. Надати дозвіл на придбання "Альпарі Банку" поштовому оператору має НБУ.