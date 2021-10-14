Підприємства-виробники тонізуючого напою застерігають, що ціни продовжуватимуть зростати. Що відбуватиметься на ринку кави найближчим часом – далі у матеріалі.

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Що трапилося

Бразилія – найбільший у світі виробник кави та кавової продукції. Через несприятливу погоду країна цьогоріч втратила понад 11% плантацій сортів арабіки. У результаті ціни на популярний напій зросли до 7-річного максимуму.

Альтернативний гравець ринку – Колумбія – скористався ситуацією. Близько пів мільйона колумбійських сімей заробляють на життя саме вирощуванням кавових зерен. Тамтешні фермери зрозуміли, що ціни ростуть, а отже, заморозили поставки.

Таким чином Колумбія вирішила продавати каву дорожче. Загалом країна скасувала укладені раніше домовленості з експортними покупцями й "притримала" близько 1 мільйона мішків зерен, що становить загалом 10% всього їхнього врожаю.

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Які наслідки

Проблеми з поставками завдали нищівних збитків експортерам, обсмажувачам та продавцям. Через зменшення обсягів поставок увесь ланцюжок зупинився та почав втрачати гроші.

Втім, експерти заспокоюють, що підвищення цін на каву буде тимчасовим. Фермери все ж будуть змушені реалізувати зібраний врожай наприкінці цього року, або ж на початку наступного.

Згодом ціни стабілізуються, адже запас продукту у колумбійських виробників таки є, і його достатньо, щоб задовольнити потреби ринку навіть після перепродажу.