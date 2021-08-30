Гіркуваті на смак зерна використовують для виробництва розчинної кави та деяких сумішей для еспресо. Оптові ціни на робусту у цьому році вже зросли на 50%.

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Локдаун у В'єтнамі

Локдаун південно-східного міста Хошимін означає, що експортери матимуть складнощі з поставками своїх товарів до портів, зокрема, кавові зерна можуть взагалі не потрапити на глобальний ринок. Місто та його порти є ключовою ланкою судноплавної мережі, яка курсує з Китаю в Європу.

В'єтнамська Асоціація кави та какао, разом з низкою інших організацій, закликали уряд країни послабити обмеження, щоб уникнути можливих затримок з постачанням та пов'язаних з цим витрат.

Минулого тижня міністр транспорту В'єтнаму відреагував на занепокоєння, наказавши регіональним органам влади на півдні країни вжити заходів, щоб послабити "непотрібні перепони під час перевезення вантажів".

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Інші проблеми з кавою

До слова, штам "Дельта" наразі є не єдиною проблемою кавової індустрії. Бразилія, найбільший у світі виробник арабіки, заявила про малі врожаї через нищівні засухи та морози.

Додамо, що подібні морози у Бразилії востаннє фіксували у 1994 році. Тоді вартість кавових зерен зросла у декілька разів. Згідно зі звітами, деякі кавові ферми цьогоріч змушені пересаджувати плодоносні дерева. За оцінками експертів, щоб повернутись до попередніх показників виробництва, знадобиться щонайменше три роки.