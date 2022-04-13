Карти UnionPay, якими закупились росіяни, перестали працювати в іноземних інтернет-магазинах

Visa і MasterCard ще на початку російсько-української війни покинули країну-агресорку. Замінити ці платіжні системи росіяни хотіли картками китайської UnionPay.

В основному їх використовувати для того, щоб оплатити товари за кордоном. Але тепер навіть з цими картками росіяни не можуть купувати товари в іноземних інтернет-магазинах, повідомляють російські ЗМІ.

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Росії не вдалося обійти санкції

Іноземні банки і магазини блокують будь-які карти, випущені в Росії, навіть, якщо вони підключені до китайської системи UnionPay. Частіше росіянам за кордоном відмовляють в оплаті фізичною карткою, ніж приймають її.

Цікаво, що санкції не вимагають цього. Але сама UnionPay воліє не втручатися в ситуацію. Хоча теоретично вона могла б розв'язати проблему.

Попит на картки UnionPay

Зазначимо, що перед війною в Росії налічувалося близько 50 тисяч карток UnionPay. Лише за декілька тижнів ця кількість зросла щонайменше до 500 тисяч. Через такий попит російські банки підняли вартість обслуговування карток – від декількох тисяч рублів до більш ніж 10 тисяч рублів на рік. Крім того, деякі банки стягують плату за випуск картки – 15 тисяч рублів (приблизно 5 200 гривень).

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