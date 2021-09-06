Капіталізація Tesla може сягнути 3 трильйонів доларів, – Ілон Маск

Ілон Маск погодився з аналітиками, що ціна однієї акції Tesla невдовзі може скласти 3 тисячі доларів. Цінні папери компанії вже проходили процедуру розщеплення, щоб стати доступнішими для індивідуальних інвесторів, і зараз вартість однієї акції становить близько 733 доларів.

Мільярдер доволі часто та суперечливо висловлювався про акції Tesla, і суд навіть заборонив йому це робити без погодження з відповідальними співробітниками компанії. Однак у непублічній сфері ділитись своїми думками Маску нічого не забороняє, тож нещодавно він погодився з аналітиками, що до 2025 року капіталізація Tesla може становити 3 трильйони доларів.

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Наскільки реалістичним є прогноз

Аналітики компанії Ark Invest нещодавно запевнили, що Tesla здатна збільшити свою частку на ринку авто, і до 2025 року встигне випустити від 5 до 10 мільйонів електромобілів. Якщо компанії вдасться сягнути річного об'єму виробництва авто до 1 мільйона, то прогноз виглядає доволі реалістичним.

За умов таких темпів експансії ринку, Tesla дійсно зможе розраховувати на ріст курсу акцій до 3 тисяч доларів за штуку, а величина капіталізації у такому разі сягне 3 трильйонів доларів.

Аналітики також вірять, що запуск фірмового автономного таксопарку Tesla почне приносити компанії стабільний та доволі великий дохід. Ілон Маск, своєю чергою, погодився і з цією тезою, однак у письмовому зверненні до працівників Tesla додав, що для реалізації найвдалішого сценарію "доведеться справді добре попрацювати".

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