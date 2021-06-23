Ці напрямки стали найбільш стрімкими у розвитку у світі після поширення пандемії COVID-19, що дозволило Microsoft приєднатись, хоча й ненадовго до Apple у клубі компаній вартістю понад 2 трильйони доларів.

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У вівторок, 22 червня, в Нью-Йорку акції компанії виросли на 1,2%, після чого акції закрилися на позначці 265,51 і ринкова вартість Microsoft знову опустилась нижче позначки 2 трильйони доларів.

Microsoft ненадовго перетнув позначку у 2 трильйони доларів капіталізації / Інфографіка Bloomberg

Хто ще крім Apple та Microsoft перетинав позначку у 2 трильйони доларів

Saudi Aramco — найбільша за видобутком і запасами нафти компанія світу, національна нафтова компанія Саудівської Аравії у грудні 2019 року також ненадовго перетинала позначку у 2 трильйони доларів, але на цей час її ринкова вартість становить близько 1,9 трильйона доларів.

Що сприяло Microsoft

З моменту вступу на посаду у 2014 році, головний виконавчий директор Сатья Наделла перетворив Microsoft в найбільшого продавця програмного забезпечення для хмарних обчислень. Microsoft також є єдиною з найбільших американських технологічних компаній, яка дотепер уникла недавньої хвилі перевірок з боку все більш активних американських антимонопольних регуляторів, що дає їй свободу дій як в придбанні, так і в розширенні продуктів.

Дивіться відео про зростання капіталізації Microsoft:

Драйвери зростання

Хмарні обчислення Microsoft стали головною рушійною силою цього прогресу. Згідно з даними, зібраними Bloomberg, на частку підрозділи Intelligent Cloud довелося 33,8% виторгу Microsoft у 2020 році, що вперше робить його найбільшим з трьох основних сегментів, в порівнянні з 31% у 2019 році. Торік цей підрозділ показав зростання доходів на 24% в порівнянні з 13%-вим зростанням підрозділу Productivity and Business Processes і 6%-ним зростанням підрозділу Microsoft More Personal Computing.

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Перший трильйон за 33 роки, другий за два

Якщо компанії Microsoft знадобилося 33 роки з моменту IPO, щоб досягти першої вартості в 1 трильйон доларів у 2019 році, то наступний трильйон вони заробили всього за неповних два роки на тлі сплеску популярності акцій технологічних компаній перед пандемією COVID-19 і під час коронакризи.

Компанія Microsoft відповідає всім вимогам: вона знаходиться на ринках, які подобаються інвесторам, вона пропонує сильний і стійкий ріст. Оцінка у 2 трильйони доларів цілком виправдана, враховуючи те, як компанія спрямувала розвиток у бік хмарних технологій,

– говорить Логан Пурк, аналітик Edward Jones.

З ким змагається Microsoft

Компанія Apple увійшла в історію Волл-стріт, коли ринкова вартість виробника культових телефонів iPhone досягла 2 трильйонів доларів.

Серед американських компаній у спину Microsoft дихають Amazon, ринкова вартість якої становить майже 1,8 трильйона доларів, і Alphabet Inc., із капіталізацією близько 1,6 трильйона доларів.

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