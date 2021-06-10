Apple знову зростає: капіталізація може досягти 3 трильйонів доларів вже у 2022 році

Вже в 2022 році капіталізація Apple може досягти 3 трильйонів доларів. Це означає, що компанію знову чекає "фаза зростання".

Такий прогноз озвучив аналітик Wedbush Деніел Айвз. Компанія Apple на сьогодні є найдорожчою у світі. Наразі її ринкова капіталізація коливається в районі 2,1 трильйона доларів.

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Аналітики впевнені, що Apple "запише" собі третій трильйон вже незабаром.

Ми думаємо, що це станеться вже через 12 – 18 місяців,

– заявив Айвз.

Капіталізація Apple досягла 1 трильйону доларів 3 серпня 2018 року. Другий трильйон отримала через 2 роки – 26 серпня 2020 року.

Варто зауважити, що у квітні Айвз підвищив цільовий курс для акцій Apple до 175 доларів, а потім до 185 доларів.

"З урахуванням інновацій та суперциклу, який зараз спостерігається в сервісному бізнесі, я думаю, що у Apple настала фаза зростання", – запевнив Айвз.

В експертів існує й інша думка

Що цікаво, не усі аналітики мають такі позитивні прогнози. Наприклад, аналітик New Street Research П'єр Феррагосто спрогнозував падіння котирувань Apple на 30%. Зауважив, що це може статись через невисокий попит на iPhone наступного покоління.

Водночас Деніел Айвз впевнений, що вартість бізнесу Apple в сфері програмних продуктів і онлайн-сервісів наразі становить приблизно 1 трильйон доларів. Щоб досягти капіталізації в 3 трильйони, цей показник повинен вирости до приблизно 1,5 трильйона доларів.