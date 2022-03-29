Calfrac припиняє інвестиції в Росії

Попри те, що постачання запчастин та обладнання не обмежене санкціями ЄС щодо Росії, в Calfrac вирішили скасувати їх. Також в канадській компанії підкреслили, що усі західні співробітники Calfrac нині перебувають за кордоном країни-агресора.

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Інвестиції нафтосервісна компанія теж припинила, адже цей пункт підпадає під вище згадані санкції ЄС у зв'язку з війною Росії на території України.

Однак, не можемо не звернути увагу на те, що у своїй офіційній заяві рада директорів та керівництво Calfrac називають війну в Україні "гуманітарною кризою" та "конфліктом". Подібне формулювання вже здається стало звичним для деяких компаній, в особливості у нафтовому секторі.

Нагадаємо, що "велика четвірка" нафтосервісних компаній теж дотримується подібної риторики у своїх офіційних заявах. Три з них навіть продовжать діяльність у рамках чинних контрактів і підприємств, попри припиненні інвестицій. Отже, податки й надалі будуть сплачуватись такими компаніями, фінансуючи вбивства українців.

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Іноземні компанії фінансують війну Росії проти України / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про Calfrac Calfrac надає спеціалізовані нафтопромислові послуги компаніям, що займаються розвідкою та видобуванням, призначені для збільшення видобутку вуглеводнів зі свердловин, пробурених на заході Канади, США, Аргентини та Росії.

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