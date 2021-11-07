Платформа Kami допомагає вчителям і учнями обмінюватись ресурсами в інтернеті. Її створили троє студентів у 2013 році. Сьогодні сервіс використовують більше ніж 30 мільйонів людей у понад 180 країнах світу.

Читайте також Київстар посилив партнерство з Microsoft: ще більше можливостей для клієнтів

Неймовірний успіх Kami

Протягом пандемії компанія відкрила безкоштовний доступ до платформи для всіх користувачів. Через це доходи Kami сильно впали, однак за останні 18 місяців відбулось різке зростання клієнтської бази.

У 2021 році Kami зафіксувала рекордний ріст прибутків – на 1 177% з 2018 року. Це дозволило їй очолити рейтинг компаній з найстрімкішим розвитком у Новій Зеландії.

Подяка співробітникам

Наприкінці жовтня керівництво Kami на корпоративній онлайн-конференції в Zoom оголосило приємну новину: 53 співробітники компанії отримають фінансовий бонус за їхній вклад у розвиток платформи. Сума виплати складе 10 тисяч новозеландських доларів кожному (близько 7 тисяч доларів США).

Протягом останніх 18 місяців наша команда часто працювала допізна і жертвувала всім, щоб підтримати вчителів та студентів по всьому світу. Ми хотіли подякувати кожному працівнику і наголосити на тому, чого нам вдалось досягти спільними зусиллями,

– прокоментував співзасновник Kami Хенцзе Ван.

СЕО Kami також наголосив, що у результаті різкого переходу освітніх процесів в онлайн компанія зафіксувала рекордний ріст ринку, рівноцінний 5 рокам спокійного розвитку.