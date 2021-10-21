У Каліфорнії можуть ввести надзвичайний стан через кризу морських перевезень

У Південній Каліфорнії розглянуть введення надзвичайного стану. Сподіваються, що це розвантажить порти в цьому район.

Черги у портах

У понеділок, 18 жовтня, порти Лос-Анджелеса та Лонг-Біч зафіксували новий рекорд зі 100 суден, за даними Marine Exchange. Вони плавають біля узбережжя, чекаючи на причал та розвантаження. Зі 100 суден 97 суден були контейнерними і перевозили товари, які потенційно могли пропустити святковий сезон.

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Для порівняння, до пандемії рекордна черга налічувала 17 суден.

Напередодні Білий дім повідомив, що порт Лос-Анджелеса піде по стопах порту Лонг-Біча і перейде на цілодобовий режим роботи без вихідних.

Криза морських перевезень

Головною проблемою кризи морських перевезень у США є дефіцит робочої сили. Не вистачає працівників у портах для розвантаження товарів та водіїв вантажівок, які ці товари далі розвозять по країні. Голова Американської асоціації вантажівок повідомив CNN про новий рекорд дефіциту кадрів – бракує 80 тисяч водіїв. Це й призводить до тривалих затримок та черг.

Ліор Рон пояснює, що важливу роль у появі цієї логістичної кризи зіграла зміна поведінки споживачів.

Ми просто замовляємо все більше і більше товарів до свого порогу. Але ланцюжок поставок абсолютно незбалансований. Ми бачили це по суднах. І так само з вантажівками,

– сказав Рон.

Ще одна криза: дефіцит контейнерів