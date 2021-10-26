Заклади постраждали через карантин
Мовиться про заклади Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Одеської областей. В інших регіонах, які потрапили у червону зону, виручка зменшилась на 22%.
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Це зумовлено тим, що знизився попит серед гостей закладів. З 18 до 24 жовтня кількість транзакцій впала на 30% у порівнянні з попереднім тижнем.
Зменшилась також кількість замовлень. У "червоних" областях – на 28%, а в інших регіонах – на 16%.
Карантинні зони в Україні: головне
- 12 жовтня відразу 15 областей України перейшли у помаранчеву зону.
- 6 областей потрапили у червону зону 25 жовтня. Водночас ще 6 наближаються до цієї зони за своїми показниками.
- У Кабміні посилили правила для пасажирських перевезень у регіонах.