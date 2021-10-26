Заклади постраждали через карантин

Мовиться про заклади Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Одеської областей. В інших регіонах, які потрапили у червону зону, виручка зменшилась на 22%.

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Це зумовлено тим, що знизився попит серед гостей закладів. З 18 до 24 жовтня кількість транзакцій впала на 30% у порівнянні з попереднім тижнем.

Зменшилась також кількість замовлень. У "червоних" областях – на 28%, а в інших регіонах – на 16%.

Зверніть увагу! Під час червоного рівня епіднебезпеки, заклади громадського харчування можуть працювати лише якщо усі працівників мають "зелений" сертифікат вакцинації.

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