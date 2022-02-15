Кафе, пекарні і бари України відновили докарантинний виторг і збільшили середній чек

Українська галузь ресторанного бізнесу частково відновила показники 2019 року, що різко впали внаслідок пандемії COVID-19. У 2021 році докарантинного рівня вдалось досягти кав'ярням, кафе, пекарням, фастфудам і барам.

Зокрема, проти 2019 року, збільшились виторг і середній чек закладів сфери громадського харчування. Про це свідчить дослідження компанії з автоматизації закладів Poster.

Цікаво Вихід Lidl на український ринок: які ризики чекають на німецького дискаунтера

Хто встиг оговтатись від карантину

Найкращих показників вдалось досягти українським кав'ярням – у порівнянні з докризовим періодом їхній виторг зріс на 35% (на 33% з 2020 року), а середній чек – на 27%. Не відстають від них і кафе, які збільшили виторг на 32% (на 40% проти 2020 року) і середній чек на 28%.

Виторг пекарень, своє чергою, зріс на 24%, а середній чек – на 23%. Покращили показники також фастфуди, наторгувавши на 33% більше, ніж у 2019 році, і збільшивши середній чек на 29%.

Найнижчі показники відновлення поки що демонструють українські бари – за підсумками минулого року їхній виторг перевищив докризовий усього на 4% (однак на 28% проти 2020 року), а середній чек тим часом зріс на 27%.

Умови зростання показників

Більшість власників закладів громадського харчування зазначили, що їхній середній чек зріс передусім через підвищення цін. Річ у тім, що показники інфляції збільшились вдвічі – з 5% у 2020 році до рекордних за останні 5 років 10% у 2021 році.

Водночас прибуток українських закладів цієї галузі значно зменшився – якщо до пандемії прийнятною була рентабельність у 30%, то наразі хорошою вважають 10 – 15%.

Серед інших ключових проблем 2021 року представники закладів називають дефіцит кадрів, збільшення податкового навантаження (зокрема, через посилену фіскалізацію), а також все ще існуючу нестабільність через пандемію.