Кабмін затвердив порядок розгляду заяв на резидентство Дія.City

Кабінет Міністрів затвердив порядок подання та розгляду заяв на отримання IT-компаніями резидентства Дія.City. Крім того, ухвалено порядок формування і ведення реєстру.

Зазначається, що офіційним сайтом правового режиму Дія.City визначено державний вебпортал city.diia.gov.ua. Разом з тим уряд затвердив, що функціонування реєстру спецрежиму здійснюватиметься у межах Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

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Розгляд заяв і ведення реєстру Дія.City

За допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг здійснюватиметься подання і розгляд заявок на резидентство спецрежиму Дія.City та вихід з нього, про зміни у поданих даних, а також про виявлені помилки.

Крім того, Кабмін зобов'язав Державну податкову службу забезпечити подання Мінцифри відомостей, необхідних для визначення відповідності резидента вимогам закону щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Мінцифри, своєю чергою, має забезпечувати надання податковій інформації про набуття або втрату статусу резидента Дія.City.

Нагадаємо, що IT-компанії, що працюють на території України, зможуть ставати резидентами Дія.City орієнтовно з кінця січня – початку лютого 2022 року.