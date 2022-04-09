JYSK припиняє роботу в Білорусі

Мережа меблевих магазинів JYSK закриває свої фізичні магазини та інтернет-магазин у Білорусі. Раніше компанія вийшла з Росії.

Про це йдеться на сайті компанії. Усі магазини данська компанія закриє з 18 квітня. Сайт ще працює, але вже не приймає онлайн-замовлень.

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Щобільше, сайт працює несправно і білорусам радять йти в магазини, щоб перевірити наявність того чи іншого товару. Проте у мінських магазинах вже утворилися великі черги.

Jysk вийшла з Росії

Ще 3 березня компанія Jysk тимчасово закрила магазини у Росії. Але згодом вирішила повністю розірвати бізнес з країно-агресоркою. Компанія тимчасово відкрила магазини, щоб розпродати всі залишкові товари.

Усі магазини JYSK в Росії тимчасово закриті з 3 березня. Сьогодні JYSK оголошує, що закриття буде постійним, і що JYSK повністю виходить з Росії. Після чотирьох тижнів тимчасового закриття магазинів JYSK в Росії стало ясно, що JYSK закриється назавжди і повністю покине Росію,

– йшлося у заяві.

Нагадаємо, що, коли шведська меблева компанія IKEA оголосила про свій вихід з Росії, там також були величезні черги. Люди навіть билися за каструлі.

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