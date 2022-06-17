Італійський енергогігант Enel йде з Росії – продає активи "Лукойлу" і фонду "Газпромбанку"

Італійська компанія Enel, яка займається виробництвом електроенергії та постачанням газу, продає всю частину російського бізнесу "Лукойлу" та фонду "Газпромбанку".

Італійський енергетичний гігант йде з Росії

Зокрема, Enel підписала дві окремі угоди з ПАТ "Лукойл" та Об’єднаним закритим інвестиційним фондом "Газпромбанк-Фрезія" щодо продажу всієї частки акцій Enel Russia, що еквівалентна 56,43% статутного капіталу компанії. Вартість угоди складає близько 137 мільйонів євро.

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Договір планують підписати у третьому кварталі цього року. Після цього Enel продасть усі свої активи з виробництва електроенергії в Росії, які включають приблизно 5,6 ГВт традиційної електроенергії та близько 300 МВт вітрової на різних стадіях розвитку. Компанія забезпечить безперервність роботи своїх співробітників.

Угода відповідає стратегічній меті Enel зосередити свою діяльність насамперед на країнах, де зацікавлені альтернативними джерелами енергії. Очікується, що ця операція, спричинить позитивний вплив на борг компані в розмірі приблизно в 550 мільйонів євро та негативно вплине на чистий прибуток приблизно на 1,3 мільярда євро.

Очікуючи підписання угоди Enel вже вжила заходів для завершення управління та координації Enel Russia. Компанія призначення незалежних директорів, лише громадян Росії. Зазначається, що підписання договору має узгодити Комісія з контролю за іноземними інвестиціями при уряді Росії та Федеральної антимонопольної служби Росії.

За даними Bloomberg Intelligence, засноване в 2004 році ПАТ Enel Russia приносить трошки більш як 1% від загального валового операційного прибутку компанії. Про намір залишити ринок Росії компанія повідомила ще в березні.

Які ще енергетичні компанії пішли з російського ринку

25 травня нафтовий гігант Shell закрив угоду з російським "Лукойлом" щодо продажу російського бізнесу, включно з мережею автозаправних станцій та заводу з виробництва мастильних матеріалів.

Також про припинення інвестицій в Росію раніше оголосили енергетичні гіганти BP, та Eni.