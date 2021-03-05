Компанія Okta оголосила про те, що хоче придбати платформу для ідентифікації Auth0. В рамках угоди Okta заплатить за платформу приблизно 6,5 мільярдів доларів.

В рамках угоди акціонери Auth0 отримають акції Okta з розрахунку 276,21 долара за штуку. Схвалену угоду планують закрити протягом наступного кварталу.

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Okta пропонує власну платформу Okta Identity Cloud, яка забезпечує управління безліччю функцій безпеки через єдиний інтерфейс. Okta хоче застосовувати багатофакторну перевірку при підключенні до мереж. У такий спосіб планують знизити ризики несанкціонованого проникнення.

Відомо, що компанію AuthO заснували в 2013 році, вона обслуговує понад 9 тисяч корпоративних клієнтів, а також представлена у понад 70 країнах світу.

Припускають, що після завершення угоди Auth0 буде працювати як незалежний бізнес-підрозділ Okta. Обидві платформи будуть один одного підтримувати та інвестувати. Згодом вони будуть інтегровані.

Об'єднання, орієнтоване на розробників рішення ідентифікації Auth0 з Okta Identity Cloud має принести величезну користь як нинішнім, так і майбутнім нашим клієнтам,

– сказав генеральний директор Okta Тодд МакКіннон.

Він запевнив, що світ стає все більш цифровим, а тому ідентифікація – це інструмент, який потрібний як на роботі, так і в особистому житті людини.

Загальний ринок засобів для проведення ідентифікації оцінюється в 55 мільярдів доларів. Маккіннон зазначив, що, купуючи Auth0, компанія приблизно подвоїть частину свого бізнесу, орієнтовану на роботу з ID клієнтами.

Auth0 планує отримати понад 200 мільйонів доларів.