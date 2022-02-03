Процес ліквідації юрособи компанія розпочала ще 22 лютого 2021 року. Однак PandaDoc виключили з Єдиного державного реєстру Білорусі лише 3 лютого 2022 року.

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Чим займається PandaDoc

PandaDoc – білоруська IT-компанія, що займається розробкою SaaS-платформи для документообігу. У вересні 2021 року стартап отримав оцінку в 1 мільярд доларів за підсумками інвестиційного раунду С.

Імовірна сума інвестицій тоді склала до 100 мільйонів доларів. Стартап планував використати кошти, щоб збільшити темпи зростання і вийти на нові ринки.

Чому компанія вирішила піти з білоруського ринку: коротко

Влітку 2020 року засновник PandaDoc Микита Мікадо почав активно підтримувати протести проти самопроголошеного на виборах президента Олександра Лукашенка.

проти самопроголошеного на виборах президента Олександра Лукашенка. У вересні 2020 року чотирьох співробітників його компанії затримали під час обшуків у місцевому офісі, звинувативши у шахрайстві.

у місцевому офісі, звинувативши у шахрайстві. Після конфлікту з білоруською владою і затримання співробітників білоруська IT-компанія відкрила офіси в Україні і Польщі.

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