Мелінда Гейтс – дружина мільярдера, засновника компанії Microsoft Білла Гейтса. Вона не лише змогла створити гармонійну та люблячу сім'ю, але й кардинально змінила Microsoft.

Все почалось зі стільця

Мелінда Френч у 1987 році відвідала разом з іншими співробітниками компанії Microsoft конференцію в Нью-Йорку. Після заходу вона не захотіла одразу іти на ділову вечерю, а тому прогулялася по місту. У ресторан прийшла пізно.

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Коли вона прийшла, то вільних стільців було лише 2: один зайняла вона, а на другий через 15 хвилин сів її майбутній чоловік Білл Гейтс.



Мелінда та Білл Гейтс / Фото hyser-40

У неї були хлопці, а в мене Microsoft, – Гейтс

У цей вечір вони вперше формально познайомились. Після вечері Білл та Мелінда перетнулися кілька раз на паркінгу. Коли знаків долі було надто багато – Білл запросив Мелінду на побачення.

Через щільний графік зустріч вдалося організувати лише через 2 тижні. Мелінда зазначала, що одразу й подумати не могла про серйозні стосунки. Сам Білл Гейтс – так само, він більше уваги приділяв компанії та бізнесу.

У неї були інші хлопці, а у мене – Microsoft,

– казав Білл Гейтс.

Доля здивувала саму пару, адже вже через рік вони оголосили про свої заручини.



Гейтси у молодості та зараз / Колаж 24 каналу

У Білла Гейтса був страх перед одруженням

Великою проблемою було те, що Білл боявся брати на себе зобов'язання. Річ у тім, що батьки Білла були рівними партнерами як в професії, так і по життю. Водночас він не був впевнений у тому, що з Меліндою зможе побудувати такі ж стосунки.

Пара навіть пройшла опитування напередодні весілля, що упевнитись у своєму виборі. Завдяки цьому вони зрозуміли, що їхні цінності збігаються – вони обоє хочуть допомагати людям.

До слова. Ще під час їх першої подорожі в Африку пара вирішила, що частину прибутку Microsoft виділятимуть на благодійні потреби.



Подружжя в Африці / Фото tinhhoa

З дня їхнього весілля пройшло понад 25 років – Білл не сумнівається в своєму виборі. В одному з документальних фільмів Гейтс зізнався, що йому "пощастило в любові".

Білл Гейтс миє посуд разом з дружиною

Подружжя підтримує гендерну рівність, а тому у їхній сім'ї Мелінда запровадила правило: "Ніхто не піде з кухні, поки я звідси не піду!". Це означає, що вона не зобов'язана займатись домашніми справами, поки інші члени сім'ї відпочивають.

В одному зі своїх недавніх інтерв'ю Мелінда підтвердила, що посуд миють разом з Біллом досі. Білл Гейтс самостійно возив дочку у школу попри свою зайнятість. Цим спонукав також інших задуматись.

Якщо Білл Гейтс, генеральний директор Microsoft, може відвезти свою дитину в школу, то можеш і ти,

– сказала одна зі знайомих Гейтсів своєму чоловікові.

Дружина Білла Гейтса виступає за рівність і поділ обов'язків у шлюбі хоча б через те, що за час декрету жінка не має можливості належно себе реалізувати, так ще й сидить без заробітної плати. Вона вважає це несправедливим.

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Мелінда змінила корпоративну культуру Microsoft

Через 2 роки після весілля Мелінда звільнилась з Microsoft, але встигла змінити компанію. Попри те, що Мелінда дуже любила свою роботу, був один недолік – її лякала агресивна манера спілкування співробітників. Вони грубіянили один одному і безперервно змагалися. Мелінда навіть задумувалась про звільнення.

Місіс Гейтс у своїй книзі розповідала, що у колективі були такі моменти:

не дякували один одному;

не робили компліментів;

не святкували успіх;

відмова від спору сприймалась як відсутність розуму.

Згодом Мелінда припинила підлаштовуватися під оточуючих і прикидатися бездоганною. Вона зауважила, що схожі почуття переживають й інші колеги, тому змогла об'єднати людей навколо ідеї бути собою.



Мелінда Гейтс змінила компанію чоловіка / Фото tk.media

• Навчила казати: "Я не правий"

Допомагав Мелінді у цьому її керівник Петті Стоунсайфер. Разом вони робили все, щоб фразу "я не правий" в компанії вимовляли без страху.

Колеги згодом звикли визнавати свої помилки, що допомагало їм рухатися далі і знаходити правильні рішення.

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Гейтси заснували благодійний фонд

Подружжя створило організацію The Bill & Melinda Gates Foundation, яка допомагає людям. Спочатку вони працювали лише над забезпеченням комп'ютерами бібліотек США. Згодом Мелінда розширила місію фонду, тепер там: