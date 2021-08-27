У Gomarduli Zen Garden, площею майже 13 гектарів, приїжджають німці, французи, американці, ізраїльтяни, рідше – українці, грузини, білоруси та росіяни. Тут вони мешкають від одного до трьох місяців, щоб снідати веганськими сирниками зі смузі, ходити на чайні церемонії, займатись йогою та контактною імпровізацією, а головне – рятуються від вигорання.

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Перед тим, як потрапити у Грузію, Євген близько 10 років вивчав чаї і танцював імпровізацію на фестивалях, а також об'їхав 20 країн за 10 місяців – від Гренландії до Китаю. Увесь цей час на місці ретрит-центру пустувала занедбана гірськолижна база. Територія в'язла у боргах перед державою, і була для власників "дохлим пасивом у законсервованому стані".

Українець Євген Вовк розібрався з документами та законодавством, зробив ремонт, привіз сюди своїх друзів. За ковідний 2020 рік Gomarduli Zen Garden вдалось вийти "в плюс". Детальніше про історію Євгена та його бізнес у Грузії – далі у матеріалі.

Підприємець Євген Вовк / Фото Gomarduli Zen Garden

Що відомо про Євгена Вовка

Українцю 39 років, він народився у Києві, виріс у Черкасах і має дві вищі освіти – в юриспруденції та звукорежисурі. У 2008 році Євген одружився, придбав будинок під Богуславом та переїхав жити у село.

Я змінив спосіб життя і почав робити чайні церемонії на фестивалях. Це виїзна штука, тобто живеш у селі і раз на місяць їдеш кудись на 4 дні на балаган,

– згадує Євген.

Взимку 2011 року українець відпочивав на Гоа. Там він вперше побачив сесію танцювальної імпровізації, яка його дуже вразила, і згодом він знайшов подібні групи в Україні.

Новою сторінкою життя став 2014 рік. Тоді Євген волонтерив у психологічній службі на Майдані, працював журналістом у Криму, фотографував на Донбасі. Його публікації з'явились у The New York Times та Le Monde. Потім українець став кризовим менеджером в Amnesty International.

Ця робота резонувала зі мною, але наближувала до вигорання. Два тижні на місяць я перебував у небезпеці, за лінією фронту. Мені треба було щось, щоб не з'їхати з глузду,

– розповідає українець.

Таке "щось" Євген знайшов у контактній імпровізації. На перший фестиваль свідомо поїхав у 2015 році – сидячи у донецькому окопі побачив оголошення у фейсбуці та заповнив заявку.

Чоловіку пропонували продовжити кар'єру в Amnesty International, їздити в Афганістан і Чад, але він відмовився. З того часу Євген повністю переключився на організацію воркшопів та фестивалів з контактної імпровізації.

Як виглядає контактна імпровізація: дивіться відео

Переїзд у Грузію та Gomarduli Zen Garden

У 2018 році Євген побував у Грузії, і йому там настільки сподобалось, що він вирішив переїхати. Відтоді українець проводить там восени щорічний фестиваль з контактної імпровізації, а слава про подію рознеслась світом – формат спрацював на всі 100%.

Зрештою чоловік переїхав у Гомардулі й орендував там гірськолижну базу, яка була збудована 10 років тому, однак після першого року діяльності не мала жодного попиту.

Тут нічого не відбувалось. Хіба випадково одне весілля на рік або дитячий табір. Власники запропонували мені серйозно зайнятись цією територією,

– ділиться Євген.

На території бази є 5 двоповерхових котеджів по 200 квадратів. Коли Євген приїхав, там не було ні гарячої води, ні дерев'яної підлоги. На других поверхах українець облаштував одно- та двомісні кімнати, а на першому – громадські простори з великими вікнами та каміном.

Кімнати у Gomarduli Zen Garden / Фото Gomarduli Zen Garden

У головній будівлі на 600 квадратних метрів Євген облаштував зал для йоги та ресторан. Зараз центр розрахований на 40 постійних резидентів. Також українець добудовує хостел на 12 місць, де люди зупинятимуться на окремі воркшопи – не довше, ніж на тиждень.

Заняття йогою у ретрит-центрі / Фото Gomarduli Zen Garden

15 червня 2020 року Gomarduli Zen Garden офіційно було відкрито як ретрит-центр.

Перший рік треба було виживати економічно, але ми все одно не брали будь-кого. Я відмовляв третині охочих, бо в нас немає алкоголю й м'яса. Часом люди хотіли зняти котедж на 2 тижні, відпочити з пивком. Я, згнітивши серце, дивлюся на платіжки за електрику, але кажу: "Ну, вибачайте". Це дозволило нам зберегти концепцію і втримати ядро,

– згадує підприємець.

Як ретрит-центр працює зараз

Постійно тут проживає близько 30 резидентів. Це люди 25 – 40 років. Айтішники, перформери-танцівники, молоді підприємці, інстаграм-йоги, люди з NGO, дипломати, фотографи, художники – переважно креативна спільнота. За весь час у центрі побували 800 людей, 10 котів та один пес.

Я сказав би, що сюди приїжджають nomads – сучасні кочівники, здебільшого цифрові. Вони можуть дозволити собі працювати віддалено або не працювати взагалі,

– розповідає Євген.

З 8 ранку до 9 тут займаються йогою. Потім відвідувачі снідають – це найважливіший прийом їжі протягом дня – гранолою, смузі, фруктами, сухофруктами, горіхами. Є сирники та різноманітні панкейки. На території самостійно випікають хліб на заквасці.

Сніданок – основний прийом їжі у центрі / Фото Gomarduli Zen Garden

Об 11 розпочинається перший клас – контактна імпровізація, танець контемпорарі або ж бадіворк. Після цього всі обідають – суп, салат та кілька різновидів хумусу. Другий клас – більш пасивний, зокрема, медитація або масаж.

На вечерю подають гарячі страви, однак за відсутності м'яса готують сою, сейтан або гриби. Наприкінці дня гості та резиденти центру переглядають фільми, влаштовують джеми або проводять вечірки.

Люди долучаються за власним бажанням, розклад не є обов'язковим. Можна робити що завгодно – бути в кімнаті, читати книжку, працювати у ноутбуці, гуляти на вулиці. При цьому себе завжди є чим зайняти,

– пояснює Євген.

У центрі живуть 3 постійні викладачі і щомісяця приїжджають запрошені фахівці. Крім цього, є можливість провести власний майстер-клас чи лекцію гостям центру.

Gomarduli Zen Garden / Фото Gomarduli Zen Garden

Скільки це коштує

Місяць у ретрит-центрі коштує резиденту 900 євро за двомісну кімнату або 1 250 за одномісну. Тижневе перебування – близько 300 євро. У вартість входить програма, харчування та проживання.

Рекламу центр має у фейсбуці та інстаграмі, однак більшість клієнтів приходить через "сарафанне радіо". Євген будує роботу на принципах кайдзен – японської філософії, в основі якої лежить стандартизація та безперервне самовдосконалення.

Діяльність центру побудовано довкола філософії кайдзен / Фото Gomarduli Zen Garden