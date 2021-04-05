В Іспанії тестуватимуть 4-денний робочий тиждень: шукають волонтерів

В Іспанії перевірять як 4-денний робочий тиждень вплине на економіку. Уряд затвердив пілотний проєкт і має намір залучити до експерименту сотні компаній.

Уряд обіцяє підтримувати роботодавців, які скоротять робочий тиждень з 40 до 32 годин і не будуть зменшувати зарплату працівникам. На програму погодили 50 мільйонів євро із держбюджету.

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Ініціатива — дітище лівоцентристської партії Mas Pais. Її лідер Іньїго Еррегон очікує, що учасниками експерименту, який розпочнеться восени, стануть близько 200 компаній.

Скоротити робочий тиждень Еррегон закликав ще до пандемії COVID-19. Тепер ще більше впевнений, що такий варіант на часі. Тим більше, що криза показала, яким гнучким можливо бути на роботі.

Протягом останніх ста років ми продовжували виробляти більше, витрачаючи менше зусиль. І все ж, ця можливість виготовляти більше завдяки технологіям не дає людям більше вільного часу

— каже Еррегон.

Водночас він визнає, що битва за те, щоб ініціатива не залишилася лише експериментом, буде нелегкою. З того часу міністри та інші посадовці заявляють, що чотириденний робочий тиждень не є пріоритетом.

Чотириденний робочий тиждень — світовий тренд: