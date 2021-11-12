У ролику мінімалістично одягнений "двійник" засновника Facebook знайомить глядачів з Icelandverse – альтернативою Metaverse (метавсесвіту), про який в оригінальному відео розповідав Цукерберг. Спікер наголошує, що Icelandverse – це "покращена реальна реальність без кумедних на вигляд навушників".

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Успіх вірусного відео

Відеопародія знята для того, щоб привернути увагу потенційних туристів до Ісландії. Реакція на ролик була здебільшого позитивною: користувачі мережі похвалили "тролинг олімпійського рівня", а безліч з них заявили про бажання відвідати країну.

Найкращий всесвіт зі всіх досі пропонованих! Icelandverse дивовижно захоплюючий і просторий,

– прокоментував один з користувачів мережі твітер.

До теми Зміни не пов'язані з негативними новинами навколо компанії, – Цукерберг про ребрендинг Facebook

Icelandverse створений за участі експертів, промисловості, природи і науки, а також декількох вулканів,

– жартівливо додав в описі до відео голова організації Visit Iceland Сігрідур Догг Гудмундсдоттір.

Вірусна пародія на Марка Цукерберга: дивіться відео Inspired by Iceland

До слова, ісландська маркетингова компанія Inspired by Iceland часто використовує гумор у своїх відеороликах. Так, їхнє кумедне відео про те, чому не варто брати підбори у мандрівку Ісландією, набрало майже 800 тисяч переглядів.