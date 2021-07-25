iPhone 13 готовий до масового виробництва: шалені бонуси для працівників заводів

Найближчим часом розпочнеться етап масового виробництва нової лінійки Apple iPhone 13. Завод Foxconn у Чженчжоу, що займається випуском смартфонів iPhone, активно шукає працівників на лінії збирання, пропонуючи неймовірні фінансові бонуси.

Де виготовлятиметься нова лінійка Apple iPhone

Повідомляється, що новий iPhone 13 буде випущений у вересні. У порівнянні з виробництвом серії iPhone 12 у кількості 75 мільйонів одиниць минулого року, плани виробництва iPhone 13 в цьому році зросли на 15 мільйонів одиниць до 90 мільйонів.

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Китайська компанія Foxconn як і раніше бере на себе більшу частину виробництва виробів Apple, включаючи всі iPhone 13 Pro Max, 68% iPhone 13 і майже 60% iPhone 13 Pro.

Решту планованих поставок нової лінійки мають забезпечити компанії Pegatron: всі iPhone 13 mini та 32% iPhone 13, та Luxshare Precision: 40% iPhone 13 Pro.

Шалені фінансові бонуси для працівників

Для того аби забезпечити безперебійність поставок, китайські партнери Apple змушені вдаватись до фінансового стимулювання нових працівників, яких вони потребують у зв'язку зі збільшення планів виробництва.

Розміщені Foxconn оголошення про набір працівників на роботу у складальні цехи нової лінійки Apple iPhone 13 містять інформацію про неймовірні фінансові бонуси.

Дивіться відеоогляд Apple iPhone 13

Попри стабільну заробітну плату, з 24 липня бізнес-група Foxconn пропонує працівникам, які відпрацюють на виробництві 90 діб фінансовий бонус у розмірі 10 тисяч юанів, тобто більше ніж 1 500 доларів.

Інші компанії, які виготовлятимуть нову лінійку смартфонів Apple iPhone, для забезпечення плавного зростання виробничих потужностей також збільшують бонуси. Зокрема завод Pegatron в Шанхаї недавно оголосив про збільшення бонусів для співробітників до 8 500 юанів, що перевищує 1300 доларів.

Що відомо про iPhone 13

Всі моделі iPhone 13 будуть використовувати процесор A15, розмір "брови" буде зменшено у порівнянні із попередніми поколіннями.

Також всі смартфони нової лінійки iPhone 13 отримають лазерні дальноміри, а iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max будуть доступні с флеш-памяттю 1 ТБ та оперативною у 8 Гб. Частота роботи екрану Samsung AMOLED буде збільшена до 120 Гц.