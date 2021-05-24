Інвестор, що передбачив фінансову кризу 2008 року, робить ставку проти Tesla

Майкл Беррі, який передбачив глобальну фінансову кризу 2008 року, зробивши мільярдні ставки проти іпотечних цінних паперів під час фінансової кризи у США, зараз робить ставку на пониження акцій компанії Tesla Ілона Маска. Це не перша ставка на пониження проти Tesla, зроблена всесвітньо відомим інвестором.

Станом на 31 березня 2021 року хедж-фонд Майкла Беррі Burry’s Scion Asset Management володів опціонами Tesla на 800 100 акцій. Загальна вартість акцій Tesla, що належали фонду на той момент складала 534 мільйони доларів. На яких умовах здійснено ставку та її ціна наразі невідомо.

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Опціони: що це Похідний фінансовий інструмент, який засвідчує право придбати або право продати у майбутньому базовий актив на умовах визначених на час укладення такого опціону.

Наприкінці березня поточного року акції Tesla втратили 35% вартості у порівнянні із піковими значеннями 26 січня 2021 року. Тоді під час закриття торгів акції Tesla досягли рекордно високого рівня у 883,09 долара. В цілому за 2020 рік акції Tesla зросли на понад на 700%.

Майкл Беррі: Tesla – "бульбашка" на ринку акцій

Це не перша ставка всесвітньо відомого американського інвестора Майкла Беррі проти Tesla. У грудні 2020 року у твіттер він розмістив допис, який, щоправда, надалі видалив, про те, що його хедж-фонд ставить на пониження акцій компанії Ілона Маска. Також у минулому Майкл Беррі радив Маску випустити на ринок ще більше акцій Tesla, аби залучити капітал, поки їхня ціна на "сміховинно" високому рівні.

На початку року Беррі, за даним Forbes, порівняв стрімке зростання акцій Tesla з "бульбашкою" на ринку іпотечного кредитування США у 2008 році, яку він передбачив. На основі цієї історії було написано книгу "Гра на пониження. За кулісами світової фінансової кризи". Надалі історію американського інвестора було екранізовано у Голлівуді. У біографічному фільмі "Гра на пониження" роль Майкла Беррі зіграв актор Крістіан Бейл.

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Рекордні прибутки не допомогли Tesla: вартість акцій падає

Tesla отримала рекордний прибуток у першому кварталі в розмірі 438 мільйонів доларів. Компанії вдалось уникнути дефіциту мікросхем у галузі та заробити на біткойнах. Проте з кінця першого кварталу акції Tesla впали в ціні на 14% через завищені очікування й претензії аналітиків, щодо відсутності з боку Tesla конкретних оцінок поставок автомобілів у 2021 році.