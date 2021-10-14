Загалом витрати споживачів у мобільних додатках для ритейлу протягом пандемії зросли на 154%. Разом з тим загальна кількість завантажень застосунків онлайн-магазинів по всьому світу у 2021 році зросла на 41%.

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Всесвітній бум електронної комерції

У країнах СНД кількість завантажень додатків для продажу та купівлі товарів онлайн зросла на 29%. Хоча відсоток менший, ніж у середньому по світу, для українського онлайн-бізнесу у галузі торгівлі святковий сезон 4 кварталу 2021 року обіцяє бути рекордним.

Збільшення продажів через мобільні застосунки протягом останніх 6 місяців у залежності від операційної системи смартфона виглядає так:

серед користувачів IOS – на 32%;

серед власників Android – на 55%.

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До слова, світові компанії на початку 2021 року витратили на рекламу своїх додатків для онлайн-шопінгу 5,4 мільярда доларів. При цьому, третина витрат припадає на ритейлерів, зареєстрованих у США. Така тенденція свідчить про стрімкий розвиток електронної комерції та бажання бізнесу надалі збільшувати свої прибутки завдяки онлайн-продажам.