Водночас станом на 13 червня Rozetka заявила, що цю категорію товарів з сайту повністю прибрали. Під час війни користуватися піротехнікою задля розваг – неприпусимо.

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Окрім того, у Rozetka нагадали, що звуки вибухів непокоять:

людей із посттравматичним синдромом;

дітей;

літніх людей.

Також звуки лякають домашніх тварин.

Rozetka зняла з продажу феєрверки, петарди та іншу піротехніку. Раніше їх могли продавати лише компанії-партнери нашого маркетплейсу. Нині ми повністю прибрали цю категорію товарів з нашого сайту,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у Rozetka нагадали, що влада вже розглядає законопроєкт про заборону продажу піротехніки. Це вдалося реалізувати завдяки UAnimals – всеукраїнському гуманістичному руху. У Rozetka подякували за чудову ініціативу й наголосили, що абсолютно підтримують її. Окрім того, у Rozetka закликали колег долучатися.

Українці у коментарях до допису позитивно відреагували на рішення й подякували Rozetka.

Зеленський відповів на петицію

Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону феєрверків, яку зареєстрували на сайті Офісу Президента. Український лідер скерував її на розгляд до Кабміну.

Петицію зареєстрували ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 28 грудня 2021 року. Напередодні новорічних свят феєрверки були особливо популярними. Водночас петиція набрала потрібну кількість голосів лише після початку повномасштабного вторгнення.

Президент наголосив, що вдячний авторці петиції – Анастасії Плисці – за небайдужість до проблем, які хвилюють усіх українців. Зеленський наголосив, що навіть на територіях, де немає бойових дій, кожен вибух створює тяжкий стрес та дискомфорт.

За словами українського лідера, використання піротехніки під час воєнного стану необхідно чітко врегулювати на законодавчому рівні.

"Ураховуючи викладене, електронну петицію надіслано до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства, вжити необхідних заходів реагування та поінформувати Анастасію Михайлівну Плиску про результати", – заявив Зеленський.

Тим часом наразі виробництво, зберігання, перевезення, торгівля петардами та феєрверками не підлягають ліцензуванню. Окрім того, їхній продаж та використання не визначене чинним законодавством.

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