У кожному регіоні планують запровадити інститут бізнес-омбудсмена: що відомо

Інститут місцевого бізнес-омбудсмена планують запровадити у кожному регіоні. Окрім цього, хочуть створити інформаційні, інкубаційні, акселераційні центри підтримки бізнесу.

Такі нововведення планує запровадити Мінекономіки. Там зазначили, що у центрах зосереджуватимуть увагу на інноваціях та виробничій діяльності.

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Заступниця міністра Ірина Новікова зауважила, що першочерговим завданням міністерства є "консолідація державної національної інфраструктури підтримки і розвитку підприємництва".

Для цього Мінекономіки, за словами заступниці міністра, планує зробити такі кроки:

спільно з міжнародними партнерами запустити програми здатності бізнес-об'єднань;

створити центри підтримки бізнесу;

ввести інститут місцевого бізнес-омбудсмена в кожному регіоні.

Що відомо про Раду бізнес-омбудсмена

Відомство існує для того, аби захищати права підприємців. Будь-які власники бізнесу можуть поскаржитись у Раду бізнес-омбудсмена, якщо проти них вчинили неправомірні дії державні чи місцеві органи. На приватні компанії скаржитись не можна.

Восени 2019 року бізнес-омбудсменом в Україні став Марчін Свенчіцький – колишній мер Варшави та депутат сейму у Польщі.



Марчін Свенчіцький / Фото tvp.info

За весь час існування Рада бізнес-омбудсмена допомгла повернути українським та іноземним компаніям 18,2 мільярда гривень.