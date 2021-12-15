Крім того, компанія хоче запустити 1 000 нових звичайних пунктів відправки та видачі посилок. Вони відкриються у населених пунктах, де "Нова Пошта" досі не мала представництв.

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Нові відділення "Нової Пошти"

У грудні 2021 року "Нова Пошта" вже збільшила кількість пунктів видачі та відправки посилок до 20 тисяч. Нині компанія представлена у кожному місті, районному центрі та кожному четвертому селі. Втім, бізнес-відділення – це новий формат для поштового оператора.

У бізнес-відділеннях надаватиметься повний спектр послуг для бізнес-клієнтів: відправлення та отримання посилок і вантажів, упаковка відправлень, фінансові послуги,

– повідомляють у компанії.

Перше пілотне бізнес-відділення "Нової Пошти" запустять вже у грудні цього року у Черкасах. Далі такі представництва планують відкрити у кожному обласному центрі України.

Нагадаємо, що у листопаді "Нова Пошта" зареєструвала нову торгову марку NovaSpace. Таким чином компанія планує надавати низку фінансових послуг.