Під дописом заступника міністра на його сторінці у фейсбук низка коментаторів не зрозуміли, як державний ресурс може стати приватним. Втім Олексій Вискуб заспокоїв, що мовиться не про вивід на IPO безпосередньо продукту Дії, а компанії, як підприємства. Бізнес 24 передає деталі.

До теми Дія має намір стати прибутковою і вийти на IPO

Портал і застосунок Дія є і залишаться державними

Портал і застосунок Дія належать державі, і про доступ іноземців до персональних даних українців не мовиться. Однак довкола Дії сьогодні вибудувано велику екосистему, яка може зробити її, як підприємство, прибутковою.

Такі сервіси як Дія.Підпис і шеринг паспорту значно трансформують багато бізнес-процесів, суттєво покращуючи їх та додаючи велику додану вартість. Такі сервіси можна й потрібно монетизувати, і ми маємо багато пропозицій від бізнесу. Завдяки таким сервісам, які вигідні компаніям, можна вийти не лише на самоокупність, але й на прибуток,

– пояснив Вискуб.

Посадовець додав, що за останнім міжнародним дослідженням економічний ефект лише від частини послуг у Дії становить 42 мільярди гривень на рік.

"Звісно, що ДП Дія стає важливим підприємством та забезпечення кращих стандартів корпоративного управління й сталості є нашим пріоритетом. Ціль, звичайно, амбіційна, але чому б ні", – відповів занепокоєним коментаторам заступник міністра.

Як українці коментували допис про можливе IPO Дії:

"IPO на українській біржі серед громадян України зі спрямуванням коштів до держбюджету? Інакше – це зовсім дивно. Там купа персональних даних";

"Цікавий поворот. Розмістити на IPO "держконтору", яка фактично монополізує електронні держпослуги і дані. Такого точно ще ніхто у світі не робив";

"IPO? Дія? Це державний ресурс чи приватний? Чи він у перспективі стане приватним?";

"Мені здається, СБУ мало б розпочати слідство. Яке IPO? Господи, що ви там вживаєте?".

Відповідь Олексія Вискуба на занепокоєння коментаторів:

Узагальнююча відповідь на багато коментарів. По-перше, звісно мова йде не про вивід продукту Дія, а ДП Дія (це для тих, хто прочитав лише заголовок). Портал та застосунок Дія належать державі. Звісно, що мова не йде про доступ іноземців до персональних даних.

Навколо Дії сьогодні побудовано велику екосистему. Такі сервіси як Дія.Підпис, шеринг паспорту значно трансформують багато бізнес-процесів, суттєво спрощуючи їх та додаючи велику додану вартість. Такі сервіси можна й потрібно монетизувати і ми маємо багато пропозицій від бізнесу. За рахунок таких сервісів, які вигідні бізнесу, можна вийти не лише на самоокупність, але й на прибуток. І таких сервісів стає все більше.

За останнім міжнародним дослідженням економічний ефект лише від частини послуг в Дії (які досліджувалися) становить 42 млрд грн на рік. Звісно, що ДП Дія стає важливим підприємством та забезпечення кращих стандартів корпоративного управління й сталості є нашим пріоритетом. Ціль, звісно, амбіційна. Але чому б ні.