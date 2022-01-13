Іноземним IT-фахівцям спростять процедуру імміграції в Україну

13 січня 2022 , 16:05
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Джерело:

Урядовий портал

Іноземні IT-спеціалісти зможуть отримати дозвіл на імміграцію в Україну за спрощеною процедурою. Для цього Кабмін схвалив внесення змін до законодавства.

Законопроєкт передбачає удосконалення механізмів надання дозволу на імміграцію. Зокрема, термін розгляду заяв про надання такого дозволу зменшиться вдвічі – з одного року до 6 місяців.

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Що зміниться

Законодавча ініціатива удосконалює процедури відмови у наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу та посвідки на постійне проживання в Україні. Крім того, ухваленими змінами передбачено:

  • посилення заходів протидії нелегальній міграції стосовно осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл;
  • отримання біометричних даних заявників при подачі документів;
  • удосконалення квотного принципу надання дозволу на імміграцію;
  • нову підставу для надання дозволу – якщо іноземець мешкав на території України понад 5 років;
  • законодавче регулювання відмов для іноземних осіб, які мають намір легалізувати своє перебування в Україні на підставі фіктивних шлюбів.

Нагадаємо, що попит на IT-спеціалістів в Україні невпинно зростає. Влітку 2021 року вітчизняна галузь потребувала щонайменше 54 тисяч нових IT-інженерів, а українські компанії почали наймати все більше фахівців з-за кордону.

Автор: Сергій Зятюк