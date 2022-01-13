Законопроєкт передбачає удосконалення механізмів надання дозволу на імміграцію. Зокрема, термін розгляду заяв про надання такого дозволу зменшиться вдвічі – з одного року до 6 місяців.

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Що зміниться

Законодавча ініціатива удосконалює процедури відмови у наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу та посвідки на постійне проживання в Україні. Крім того, ухваленими змінами передбачено:

посилення заходів протидії нелегальній міграції стосовно осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл;

отримання біометричних даних заявників при подачі документів;

заявників при подачі документів; удосконалення квотного принципу надання дозволу на імміграцію;

нову підставу для надання дозволу – якщо іноземець мешкав на території України понад 5 років ;

; законодавче регулювання відмов для іноземних осіб, які мають намір легалізувати своє перебування в Україні на підставі фіктивних шлюбів.

Нагадаємо, що попит на IT-спеціалістів в Україні невпинно зростає. Влітку 2021 року вітчизняна галузь потребувала щонайменше 54 тисяч нових IT-інженерів, а українські компанії почали наймати все більше фахівців з-за кордону.