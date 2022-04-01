Компанія мала в офіс в Москві з сотнею співробітників. Офіс закрили, а працівникам запропонують роботу в офісах компанії в інших країнах.

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Громадський тиск діє

На жаль, Індія не висловила своєї підтримки Україні. Вона не засудила вторгнення Росії в Україну і не голосувала проти цього в Раді Безпеки ООН. Але увага громадськості була прикута до індійської компанії Infosys через те, що однією з акціонерок компанії є дружина британського канцлера скарбниці Ріші Сунака.

А оскільки Велика Британія активно підтримує Україну у боротьбі проти агресора, громадськості здалося дивним, що дружина їхнього високопосадовця має акції компанії, яка своєю присутністю на російському ринку фактично фінансує цю війну.

Що відомо про Infosys Це індійська IT-компанія, яка надає послуги з бізнес-консалтингу, інформаційних технологій та аутсорсингу. Infosys є другою за величиною індійською ІТ-компанією. Минулого року вона стала четвертою індійською компанією, яка перевищила ринкову капіталізацію в 100 мільярдів доларів.

Чому важливо бойкотувати компанії

Компанії, які продовжують працювати у Росії, сплачують податки з прибутку та зарплат. На ці гроші Росія може фінансувати свої воєнні злочини. Тому дуже важливо тиснути на компанії, яким рублі не пахнуть українською кров'ю. Більше про такі компанії читайте у нашому спецпроєкті "Бізнес на крові".

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