Індійські компанії завойовують світ: за 4 дні з'явилось 6 єдинорогів

Джерело:Bloomberg
Всього за 4 дні Індія поповнилася 6 єдинорогами, тобто стартапами, чия вартість сягає 1 мільярда доларів США. Більше про ці стартапи, читайте далі.
Інвестиційна платформа Groww дозволяє інвесторам відкрити рахунок в електронному вигляді і здійснювати транзакції в пайових фондах і акціях в Інтернеті. Інвестиції в компанію оцінюють в понад 1 мільярд доларів.
Стартап зі створення ботів в месенджерах Gupshup досяг 1,4 мільярда доларів.
Онлайн-аптека API Holdings Pvt. залучила 350 мільйонів доларів. Відтак весь бізнес коштує майже 1,5 мільярда доларів.
Розробник додатків Mohalla Tech отримав 502 мільйони доларів інвестицій. А його оцінка перевищила 2,1 мільярда доларів.
Стартап соціальної комерції Meesho, який дозволяє бізнесу створювати онлайн-магазини в месенджерах, також оцінили в 2,1 мільярда доларів.
Фінтех-сервіс Cred винагороджує клієнтів за своєчасну оплату рахунків по кредитних картах. Стартап залучив 215 мільйонів доларів і тепер коштує 2,2 мільярда доларів.Цікаво, що за даними CB Insights, за весь 2020 рік в Індії з'явилося 7 нових єдинорогів, а у 2019 році – 6.
В Індії активно відкривають стартапи / Фото Unsplash
Світові інвестори, такі як SoftBank Group Corp. та Naspers Ltd., бачать можливості на стартап-арені Індії. За останні роки в країні з 1,3 мільярда населення швидко впроваджують смартфони, збільшується використання інтернет-послуг та підростає нове покоління амбітних підприємців.
Великі фонди, такі як Naspers, SoftBank та Tiger Global, мають значний капітал для інвестування, і ці стартапи зараз увійшли до їхнього списку,
– сказав Сударшан, партнер Deloitte.
Індія завжди відставала від США та Китаю за обсягами венчурного капіталу, вкладеного у стартапи.
Але нещодавно з’явилося кілька стартапів, які сигналізують про потенціал у країні Південної Азії.