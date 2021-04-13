Всього за 4 дні Індія поповнилася 6 єдинорогами, тобто стартапами, чия вартість сягає 1 мільярда доларів США. Більше про ці стартапи, читайте далі.

Які стартапи стали єдинорогами

Groww

Інвестиційна платформа Groww дозволяє інвесторам відкрити рахунок в електронному вигляді і здійснювати транзакції в пайових фондах і акціях в Інтернеті. Інвестиції в компанію оцінюють в понад 1 мільярд доларів.

Gupshup

Стартап зі створення ботів в месенджерах Gupshup досяг 1,4 мільярда доларів.

API Holdings Pvt.

Онлайн-аптека API Holdings Pvt. залучила 350 мільйонів доларів. Відтак весь бізнес коштує майже 1,5 мільярда доларів.

Mohalla Tech

Розробник додатків Mohalla Tech отримав 502 мільйони доларів інвестицій. А його оцінка перевищила 2,1 мільярда доларів.

Meesho

Стартап соціальної комерції Meesho, який дозволяє бізнесу створювати онлайн-магазини в месенджерах, також оцінили в 2,1 мільярда доларів.

Cred

Фінтех-сервіс Cred винагороджує клієнтів за своєчасну оплату рахунків по кредитних картах. Стартап залучив 215 мільйонів доларів і тепер коштує 2,2 мільярда доларів.

Цікаво, що за даними CB Insights, за весь 2020 рік в Індії з'явилося 7 нових єдинорогів, а у 2019 році – 6.



В Індії активно відкривають стартапи / Фото Unsplash

Індія стає серйозним гравцем у світі

Світові інвестори, такі як SoftBank Group Corp. та Naspers Ltd., бачать можливості на стартап-арені Індії. За останні роки в країні з 1,3 мільярда населення швидко впроваджують смартфони, збільшується використання інтернет-послуг та підростає нове покоління амбітних підприємців.

Великі фонди, такі як Naspers, SoftBank та Tiger Global, мають значний капітал для інвестування, і ці стартапи зараз увійшли до їхнього списку,

– сказав Сударшан, партнер Deloitte.

Індія завжди відставала від США та Китаю за обсягами венчурного капіталу, вкладеного у стартапи.

Загальна вартість угод в Індії у 2020 році становила 11,8 мільярда доларів.

У США ця сума сягала 143 мільярдів доларів.

А у Китаї = 83 мільярди доларів.

Але нещодавно з’явилося кілька стартапів, які сигналізують про потенціал у країні Південної Азії.