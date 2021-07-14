Ілона Маска звинувачують у тому, що він тиснув на керівництво Tesla у питанні придбанні компанії SolarCity, а раду директорів компанії у безвідповідальному підході до корпоративного управління. По справі подано позов проти Ілона Маска на 2,2 мільярда доларів.

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Під час судових засідань Ілон Маск зробив ряд несподіваних заяв. Зокрема про те, що він "радше ненавидить керувати Tesla". Крім цього мультимільярдер неодноразово негативно висловлювався щодо адвоката сторони звинувачення.

Також в ході виступів американський мультимільярдер заявив, що у минулому йому неодноразово пропонували дуже хорошу роботу на Волл-стріт, але він відмовився прийняти цю пропозицію.

Мені кілька разів пропонували роботу із високими заробітками на Волл-стріт. Я відмовився,

– заявив Ілон Маск у суді міста Вілмінгтон штату Делавер.

Зі слів Ілона Маска він хотів зосередитись на технологіях.

На початках кар'єри Ілона Маска робота на Волл-стріт була дуже популярна

Ілон Маск навчався у Пенсильванському університеті та переїхав в Кремнієву долину під час буму доткомів – компаній, чия бізнес-модель повністю ґрунтується на роботі в рамках мережі Інтернет. Він заснував компанію, яка в підсумку стала PayPal Holdings Inc., і заробив свої перші мільйони, коли PayPal була продана EBay Inc.

Коли Ілон Маск розпочинав власну кар'єру, робота на Волл-стріт була дуже приваблива для амбітних молодих випускників як шлях до багатства і влади. Однак з того часу її привабливість впала у зв'язку зі стрімким зростанням технологічної індустрії за останні кілька десятиліть.

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Ілон Маск не сказав хто пропонував йому роботу

Хоча на судовому засіданні у понеділок 12 липня Ілон Маск і заявив, що йому пропонували роботу на Волл-стріт, проте не уточнив, які це були фірми та коли йому пропонували цю роботу.

Проте рішення відмовитися від фінансової діяльності безумовно пішло на користь Ілону Маску, який є другою у світі найбагатшою людиною зі статками у 183 мільярди доларів, згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index.