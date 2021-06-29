Ілону Маску – 50 років: мати мільярдера показала фото першого дня його життя

28 червня 2021 року мільярдеру Ілону Маску виповнилось 50 років. З півстолітнім ювілеєм американського мільярдера привітала його мати Мей Маск. Цікаві моменти із життя мільярдера та його матері.

Нестаріюча Мей Маск поділилася у мережі твіттер повідомленням, на якому вона тримає майбутнього мільярдера на руках у перший день після його народження.

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З днем ​​народження Ілон Маск. Дякую за цей чудовий день 50 років тому. Ти приніс мені велику радість і багато любові,

– написала мати мільярдера.

Також у твіті Мей Маск запропонувала вивести у тренди соцмереж вітальний гештег #HappyBirthdayElonMusk.

Що відомо про Мей Маск

Мей Маск зробила чудову модельну кар'єру, яка тривала п'ять десятиліть, починаючи з перших світлин у Преторії в Південній Африці у віці 15 років до провокаційного фото з оголеним тілом у віці 63 років на обкладинці журналу New York. Крім того, вона була зіркою рекламних кампаній Revlon, Clinique та Virgin Airlines.

Дивіться відео про мати Ілона Маска:

Нелегка доля Мей Маск

Їй кілька разів доводилось починати життя заново, після розлучення та переїзді, причому двічі вона переїздила інші країни. Попри модельну кар'єру активно сприяла вихованню та підтримувала всіх своїх трьох дітей: Тоску, Ілона та Кімбола.

Брати Кімбол та Ілон Маск із сестрою Тоскою у дитинстві / Фото Thesun

Її син Ілон Маск переїхав до Канади, коли йому було 17 років, і Мей поїхала за ним. Саме завдяки матері Ілон Маск потрапив в Microsoft, адже в канадський офіс цієї компанії Мей Маск влаштувала сина завдяки власним знайомствам. Після переїзду в Торонто Мей Маск працювала на 5 роботах одночасно, щоб прогодувати дітей та заробити на їх освіту. З першої зарплати у Канаді вона придбала комп'ютер для Ілона.

Перший бізнес Ілона Маска – за гроші матері

Коли брати Ілон Маск та Кімбол Маск у 1995 році переїхали до Кремнієвої долини, щоб розпочати свій перший бізнес, вони зробили це завдяки грошам, які їм дала саме мама. Тому своєму старту у світі бізнесу, який зробить його однією із найбагатших людей планети, Ілон Маск завдячує саме матері.

"Подарунок" на 50-ту річницю народження

Заснована Ілоном Маском та Кімболом Маском IT-компанія Zip2 розробляла програмне забезпечення для газет, що дозволяло розміщувати новини в Інтернеті. Розроблене програмне забезпечення першим стартапом Ілона Маска також дозволяло виданням пропонувати клієнтам додаткові платні сервіси.

Ілон Маск, один із найвпливовіших бізнесменів світу, на власне 50-річчя отримав непоганий подарунок. Статки засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска зросли на понад 10 мільярдів доларів і станом на 29 червня становлять 169,3 мільярда доларів, завдяки чому він посідає третє місце у списку мільярдерів за версією Forbes.