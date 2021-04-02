Ілона Маска запросили в компанію, яка проводить конкурс "Міс Всесвіт"

Мільярдера та засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска обрали членом правління у компанію Endeavour Group Holdings. Компанію заснував Арі Емануелем, який також є власником та керівником UFC, конкурсу "Міс Всесвіт" та Тижня моди в Нью-Йорку.

Пропозиція для Ілона Маска

Ілон Маск може стати одним з 11 директорів.

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Ми обрали Ілона Маска через його професійний досвід та досвід управління публічною компанією, високі керівні посади, які він обіймав, його роботу в інших публічних компаніях та його досвід заснування, зростання та інтеграції бізнесу,

– пояснили у компанії.

Представники компанії зазначили, що немає жодних обмежень для того, щоб Ілон Маск приєднався до команди. Йшлося про ситуацію, коли Ілона Маска змусили покинути посаду голови Tesla через його "необережні" твіти та заплатити штраф.

Що відомо про Endeavor Group Holdings Це поки що приватна американська холдингова компанія, яка є медіа і розважальним конгломератом. Компанія є власницею NFL (Національна футбольна ліга) і NXL (Національна хокейна ліга), Ultimate Fighting Championship та конкурсу "Міс Всесвіту".

Вихід компанії на IPO

Цікаво, що засновник компанії Арі Емануель є раннім шанувальником Ілона Маска і замовив один із перших його автомобілів.

За повідомленням CNBC, компанія подала заявку на IPO два роки тому, але відмовилася від свого плану вийти на біржу після слабкого інтересу інвесторів.

Зараз це друга спроба для компанії. Спочатку Endeavor планував залучити понад 600 мільйонів доларів, але пізніше знизив показник приблизно до 400 мільйонів доларів.

Торік компанія здійснила 3,48 мільярда доларів продажів, а чистий збиток склав 625,3 мільйона доларів. Тож залучення такого відомого бізнесмена як Ілона Маска, може стати тим поштовхом, якого компанії бракує.