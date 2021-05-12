Зважаючи на 25%-ві тарифи на імпорт китайських електромобілів у США, введені в додаток до мит, які діють ще з часів президентства Дональда Трампа, Tesla має намір обмежити частку китайської продукції у своєму глобальному виробництві.

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Tesla раніше розглядала можливість розширення експорту своєї китайської моделі Model 3 базової комплектації на більшу кількість ринків, включно зі Сполученими Штатами, про що раніше не повідомлялося. Зараз Tesla поставляє вироблені в Китаї Model 3 в Європу, де вона будує завод в Німеччині.

Проєкт мегазаводу Tesla у ФРН / Фото Tesla

Що відомо про діяльність Тесла у Китаї Шанхайський завод Tesla розрахований на виробництво до 500 тисяч автомобілів на рік. Станом на зараз він виробляє дві моделі Tesla – Model 3 і Model Y – в кількості 450 тисяч одиниць на рік.

За перші три місяці цього року компанія отримала в Китаї дохід в розмірі 3 мільярдів доларів, що більш ніж в три рази перевищує показники попереднього року і становить 30% від загального доходу.

Продажі Tesla в Китаї ростуть, попри тиск, що підсилюється з боку регулюючих органів Китаю після сумнівів споживачів щодо безпеки продукції Tesla і ретельного вивчення того, як компанія обробляє дані.

Завод Tesla у Китаї / фото South China Morning

Плани Tesla на землю у Китаї

У березні Tesla утрималася від участі в торгах на земельну ділянку, яка розташована через дорогу від заводу, позаяк більше не має наміру значно збільшувати виробничі потужності в Китаї, принаймні, на цей час.

Міська влада Шанхаю, ключовий прихильник створення компанією Tesla заводу, що перебуває у повній власності американської компанії – першого і єдиного іноземного заводу з виробництва легкових автомобілів не у форматі спільного підприємства в Китаї – не відреагували на прохання ЗМІ прокоментувати цю інформацію.

Tesla ніколи відкрито не заявляла про намір придбати землю, яка приблизно вдвічі менше ділянки площею 80 гектарів, де розташовано нинішнє підприємство Tesla, що дозволило б компанії збільшити потужність ще на 200 – 300 тисяч автомобілів.

Ілон Маск змінює стратегію Tesla у Китаї

Будівельні документи, опубліковані на урядовому сайті в березні, свідчать, що Tesla планує перебудовувати свій завод в Шанхаї задля збільшення потужностей.

Річ у тому, що у Tesla все ще є ділянка, призначена для виробництва, яка зараз використовується для парковки, на території заводу в Шанхаї. Інсайдери кажуть, що Tesla може розширити свої потужності за межі існуючих 500 тисяч одиниць на рік навіть в межах існуючого майданчика. Інші джерела не виключають, що Tesla все ж таки може придбати більше землі для будівництва нових ліній з виробництва автомобілів в майбутньому.

Окремо Tesla будує на своєму заводі в Шанхаї підприємства по ремонту і відтворення ключових компонентів, таких як електродвигуни та акумуляторні батареї, а також з виробництва зарядних пристроїв для електромобілів.

Китай веде власну гру із Tesla

Китайські джерела повідомляють, що влада Шанхаю також веде переговори з декількома іншими компаніями про продаж землі для виробництва комерційних автомобілів на нових джерелах енергії. Щобільше, Tesla зараз постійно стикається у Китаї з конкуренцією з боку внутрішніх гравців, таких як Nio, яка розглядає можливість випуску масових продуктів під іншою маркою.

Електромобіль NIO ES8 / Фото Businessinsider

Слід зазначити, що навіть до початку тарифної торгової війни між США та Китаєм у Штати поставлялася відносно невелика кількість автомобілів китайського виробництва.