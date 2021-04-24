Ілон Маск виявився великим благодійником: на що він пожертвував 150 мільйонів доларів

Ілон Маск завжди був потайним у своїх фінансах. Проте лише за перші 4 місяці 2021 року він вже віддав 150 мільйонів доларів безпосередньо благодійним організаціям.

На що Ілон Маск пожертвував гроші

100 мільйонів доларів для переможця кліматичного конкурсу, який зуміє створити найефективнішу технологію уловлювання вуглекислого газу.

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30 мільйонів доларів некомерційним організаціям у долині Ріо-Гранде в Південному Техасі: 20 мільйонів доларів з них підуть на школи, ще 10 мільйонів – оживлять центр міста Браунсвілль.

некомерційним організаціям у долині Ріо-Гранде в Південному Техасі: 20 мільйонів доларів з них підуть на школи, ще 10 мільйонів – оживлять центр міста Браунсвілль. 5 мільйонів доларів для Академії Хан, платформи для онлайн-курсів.

для Академії Хан, платформи для онлайн-курсів. 5 мільйонів доларів двом дослідникам коронавірусу у Бостоні.

двом дослідникам коронавірусу у Бостоні. 1 мільйон доларів компанії Feeding Texas, яка управляє продовольчими банками.

компанії Feeding Texas, яка управляє продовольчими банками. Подарунки невідомої вартості фонду, яким керує Barstool Sports; змаганню, орієнтованому на космос, яке проводить SteamSpace; та проєкту ЮНІСЕФ з розширення доступу до Інтернету у країнах, що розвиваються.

Цілком ймовірно, що суми, які Ілон Маск віддає на благодійність – значно вищі, але він їх не розголошує. Він активно поширював інформацію про кліматичний конкурс, щоб якомога більше потенційних учасників дізналися про нього.



Місто Браунсвілль, якому Ілон Маск подарував 30 мільйонів доларів / Фото cob.us

А от про свою інвестицію у 30 мільйонів доларів місту Браунсвілль, Ілон Маск забув повідомити. Мер міста дізнався про це з твітера мільярдера.

Критики не забарилися

Попри таку благодійність, Ілона Маска критикують – за те, що дає занадто мало грошей. Станом на 23 квітня статки Ілона Маска сягають 185 мільярдів доларів, за даними Bloomberg. Тобто Ілон Маск у 2021 році пожертвував щонайменше 0,8% своїх статків.

Та насправді Ілон Маск не може так легко розпоряджатися своїми грошима, адже більшість його мільярдів у його компаніях Tesla та SpaceX. І вийняти ці гроші без шкоди компаніям – не вдасться.

Нещодавно американський сенатор Берні Сандерс звинуватив Ілона Маска у проблемах нерівності та голоду в США. Ілон Маск відповів, що його бізнес-бачення виходить за межі планети Земля: він хоче колонізувати Марс, вивести людей у космос і "зробити життя багатопланетним". Саме для цього він накопичує свої статки і це буде його вкладом для людства.