Ілон Маск виявився великим благодійником: на що він пожертвував 150 мільйонів доларів

Джерело:Vox
Ілон Маск завжди був потайним у своїх фінансах. Проте лише за перші 4 місяці 2021 року він вже віддав 150 мільйонів доларів безпосередньо благодійним організаціям.
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Цілком ймовірно, що суми, які Ілон Маск віддає на благодійність – значно вищі, але він їх не розголошує. Він активно поширював інформацію про кліматичний конкурс, щоб якомога більше потенційних учасників дізналися про нього.
Місто Браунсвілль, якому Ілон Маск подарував 30 мільйонів доларів / Фото cob.us
А от про свою інвестицію у 30 мільйонів доларів місту Браунсвілль, Ілон Маск забув повідомити. Мер міста дізнався про це з твітера мільярдера.
Попри таку благодійність, Ілона Маска критикують – за те, що дає занадто мало грошей. Станом на 23 квітня статки Ілона Маска сягають 185 мільярдів доларів, за даними Bloomberg. Тобто Ілон Маск у 2021 році пожертвував щонайменше 0,8% своїх статків.
Та насправді Ілон Маск не може так легко розпоряджатися своїми грошима, адже більшість його мільярдів у його компаніях Tesla та SpaceX. І вийняти ці гроші без шкоди компаніям – не вдасться.
Нещодавно американський сенатор Берні Сандерс звинуватив Ілона Маска у проблемах нерівності та голоду в США. Ілон Маск відповів, що його бізнес-бачення виходить за межі планети Земля: він хоче колонізувати Марс, вивести людей у космос і "зробити життя багатопланетним". Саме для цього він накопичує свої статки і це буде його вкладом для людства.