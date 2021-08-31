Ілон Маск цинічно глузує з конкурента Tesla: що стало об'єктом насмішок

Виробник електричних пікапів Rivian, якого інвестиційно підтримує компанія Amazon, подав заявку на первинне розміщення акцій, та розраховує на 80 мільярдів доларів капіталізації. У відповідь засновник Tesla Ілон Маск відверто висміяв наміри конкурента.

Очільник найбільшого у світі виробника електромобілів Ілон Маск критично оцінив плани конкурента його компанії щодо залучення десятків мільярдів доларів шляхом виходу на біржу. Зокрема він натякнув на постійні затримки поставок електричних автомобілів Rivian, які були представлені майже три роки тому.

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Що відомо про конкурента Tesla

Компанія Rivian була створена у 2009 році, а у 2018 році представила свої перші електромобілі – пікап Rivian R1T і позашляховик Rivian R1S. Запуск їх виробництва планувався ще у 2020 році, проте після початку пандемії COVID-19 терміни змістили на 2021 рік.

Цього року компанії також не вдалось вчасно розпочати запланований на червень серійний випуск власних автомобілів: дата початку виробництва пікапа спочатку змістилася на липень, а потім знову була відкладена до вересня. Щодо початку випуску позашляховика повідомляються ще більш пізні терміни.

Попри затримки із запуском цих моделей, у компанії заявляють про плани випуску більш компактних електромобілів для ринків Європи та Китаю.

Що стало об'єктом насмішок з боку Ілона Маска

Не хочу здатися нерозумним, проте, можливо вартує зобов'язати їх поставити принаймні один автомобіль на мільярд доларів капіталізації *ДО* виходу на біржу?

– іронічно прокоментував Ілон Маск матеріал видання Bloomberg про плани Rivian щодо IPO.



У черговому дописі у твітері керівник Tesla Ілон Маск, не стримував себе у порівняннях, згадавши кінець минулого століття у контексті бульбашки доткомів.

Бульбашка доткомів Фінансово-економічна бульбашка, яка існувала у період з 1995 по 2001 рік. Утворилася в результаті різкого зростання вартості акцій інтернет-компаній, створення значної кількості нових інтернет-компаній та переорієнтування існуючих компаній на інтернет-бізнес. Попри очікування, нові бізнес-моделі виявилися неефективними. А захмарні кошти, витрачені на рекламу і величезні кредити, стали причиною хвилі банкрутств, після того у березні 2000 року відбулось обвальне падіння біржового індексу високотехнологічних компаній NASDAQ Composite майже на 500%.

Я вважав, що у 1999 році ми досягли піку безумства, проте 2021 рік на 1000% божевільніший,

– написав Ілон Маск

У Rivian наразі не відреагували на висміювання їх планів з боку Ілона Маска як керівника Tesla – їх головного конкурента на американському ринку електромобілів.

Водночас за даними Bloomberg Rivian планує провести IPO до Дня подяки, який у США святкують 25 листопада. Кінцеві терміни виходу Rivian на біржу будуть залежати від погодження заявки у Комісії з цінних паперів та бірж США.