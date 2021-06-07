Через 20 хвилин після того, як мережі було поширено відео із погрозами на адресу засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска, останній запостив у твіттері цитату "Не вбивайте те, що ненавидите, а рятуйте те, що любите".

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Реакція користувачів соцмереж, які сприйняли зазначений вище допис Ілона Маска, як відповідь на погрози впливового хакерського угрупування, була доволі різнорідною.

За що Anonymous оголосили війну Ілону Маску Хакери у власному відеозверненні звинуватили Ілона Маска у: надмірному впливі на криптовалюти шляхом публікації маніпулятивних дописів у твіттері,

зневазі до звичайних людей та їх інвестицій у криптовалюти,

самозакоханості та створенню фальшивого образу поборника екології,

нехтуванні інтересами пересічених громадян. Хакери у власному відеозверненні звинуватили Ілона Маска у:

Користувачі соцмережі здивовані реакцією Ілона Маска

Певна частина користувачів твіттер губиться у здогадках, та просять Ілона Маска пояснити, що він має на увазі, публікуючи такі відверто філософські цитати замість чіткої та зрозумілої реакції на погрози.

Інші користувачі відкрито підтримують хакерів та висловлюють сподівання, що хакери зможуть завдати відчутний удар по Ілону Маску та його криптовалютним статкам.

На даний час Ілон Маск не відреагував на звернення користувачів щодо висловлення офіційної позиції в контексті погроз з боку впливового хакерського угрупування Anonymous.